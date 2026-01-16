Mercato : Le Stade Rennais sous pression face à une offre XXL

En plein mercato d’hiver, le Stade Rennais se retrouve au cœur d’un dossier aussi brûlant que symbolique. La situation autour de Kader Meïté met à l’épreuve la solidité du projet sportif breton et sa capacité à résister aux sirènes de l’or.

Mercato Stade Rennais : Un intérêt venu du Golfe pour Kader Meïté

Le Stade Rennais le savait : révéler un talent précoce, c’est aussi s’exposer. À seulement 18 ans, Kader Meïté attise désormais les convoitises bien au-delà des frontières européennes. En tête de liste, Al-Hilal, géant saoudien habitué aux opérations XXL, observe avec attention l’évolution du jeune attaquant rennais, selon Ouest-France.

Les premiers contacts avec l’entourage du joueur confirment une tendance du marché : l’argent n’est plus un frein. Deux ou trois dizaines de millions d’euros pour un prospect ? Un détail pour le club du Golfe. Pour le Stade Rennais, en revanche, la question est autrement plus délicate.

L’Angleterre à l’affût, le SRFC sur le qui-vive

Car Al-Hilal n’est pas seul. Plusieurs clubs anglais suivent de près Meïté, considéré comme l’un des numéros 9 les plus prometteurs de sa génération. Un intérêt multiple qui pourrait provoquer un effet boule de neige, classique en période de mercato, mais toujours redouté.

Face à cette agitation, le Stade Rennais affiche une ligne officielle claire : le joueur n’est pas à vendre. Un message de fermeté destiné autant aux acheteurs potentiels qu’au vestiaire. Reste que le football moderne a ses paradoxes : toute position peut vaciller face à une offre jugée « irrefusable ».

Prolonger pour résister, un pari pleinement assumé

Conscient de l’urgence, le SRFC a activé la carte de la prolongation. Sous contrat jusqu’en 2028, Meïté a déjà reçu une proposition visant à renforcer son engagement et à sécuriser l’avenir. Aucune signature, pour l’instant, mais une volonté affichée de construire dans la durée.

Pour le joueur, la période est forcément trouble. Entre un match délicat en Coupe de France et les murmures insistants du mercato, rester concentré relève de l’exercice d’équilibriste. Le Stade Rennais, lui, joue peut-être plus qu’un transfert : une certaine idée de sa crédibilité sportive.

