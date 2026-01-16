Mercato OL : Accord scellé pour Malick Cissé ?

Les dirigeants de l’OL se lancent sur le jeune défenseur, El Hadji Malick Cissé pour ce mercato hivernal. La porte est ouverte pour l’arrivée du Sénégalais à Lyon.

La direction de l’OL s’active sur le marché hivernal et pourrait miser sur un espoir venu du Sénégal. Selon les informations d’Africa Foot, les dirigeants lyonnais se sont positionnés sur le dossier d’El Hadji Malick Cissé.

Le jeune roc est encore moins connu. Il évolue actuellement à Be Sport Academy. Le Sénégalais montre de très belles qualités. Il est désormais sur la short-list de plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone. Les Gones seraient prêts à passer à l’attaque. Les deux camps auraient déjà entamé des négociations ces derniers jours. Et les nouvelles sont bonnes.

Le deal pourrait être bientôt scellé. Désireux de franchir un cap dans sa carrière, El Hadji Malick Cissé envisagerait une arrivée en Europe dès cet hiver, ce qui place Lyon en bonne position sur ce dossier. Les dirigeants de Be Sport Academy auraient aussi donné leur feu vert pour le transfert du roc sénégalais. La balle est désormais dans le camp de Lyon. Si les Gones dégainent une offre alléchante, El Hadji Malick Cissé viendra en France et va découvrir la Ligue 1.

