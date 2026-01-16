Mercato Stade Rennais : le Betis Séville provoque la colère de Habib Beye !

En quête d’un renfort créatif cet hiver, le Stade Rennais a fait de Sebastian Szymanski sa priorité au milieu de terrain. Mais le club breton voit désormais un sérieux concurrent européen entrer dans la danse.

Pour ce mercato de janvier, le Stade Rennais a défini ses priorités : recruter un milieu offensif et un ailier droit. Un temps intéressés par Claudio Echeverri, revenu à Manchester City après un court prêt au Bayer Leverkusen, les dirigeants rennais ont finalement braqué leurs yeux sur Sebastian Szymanski. Le Polonais de Fenerbahçe plaît à Habib Beye.

Peu utilisé cette saison en Turquie, Szymanski ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur du Dynamo Moscou est estimé à environ 10 M€. Ces derniers jours, Ouest-France évoquait même des discussions bien avancées entre Rennes et Fenerbahçe, le joueur de 26 ans se montrant ouvert à une arrivée au Roazhon Park.

Mais le dossier est loin d’être bouclé. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, le Betis Séville est entré en concurrence avec les Rouge et Noir. Actuels 6es de Liga, les Andalous de Manuel Pellegrini envisagent Szymanski comme une option en cas de départ de Giovani Lo Celso, annoncé notamment dans le viseur de l’Inter Miami.

Qualifié pour la Ligue Europa, où il a terminé 4e de la phase régulière sans la moindre défaite (4 victoires, 2 nuls), le Betis dispose d’arguments sportifs solides. Une menace réelle pour Rennes, qui voit l’un de ses dossiers prioritaires se compliquer.

