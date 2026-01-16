Mercato ASSE : La priorité absolue de Saint-Etienne dévoilée

Eirik Horneland a fini par dévoiler la priorité de l’ASSE cet hiver, à deux semaines de la fermeture du marché des transferts de janvier.

Horneland « Notre meilleur mercato serait le retour des blessés »

Interrogé de nouveau sur le mercato hivernal, avant le match de l’ASSE contre Clermont Foot, Eirik Horneland a insisté sur le retour des nombreux blessés. Il espère les récupérer tous dans ce mois de janvier, afin d’avoir une équipe complète pour mieux aborder la suite de la saison. « Notre meilleur mercato à nous serait d’enregistrer les retours de blessures », a-t-il laissé entendre.

Par conséquent, le coach des Verts a confirmé qu’il n’a pas fait de demande de renforts à la Direction du club stéphanois. « Je n’ai rien demandé. Je me concentre beaucoup plus sur les joueurs qu’on a déjà à notre disposition », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Si le club vient à renforcer un secteur, ce sera une bonne chose, mais je me concentre vraiment sur les joueurs qu’on a », a-t-il justifié ensuite.

ASSE Mercato : Eirik Horneland veut un milieu de terrain en priorité

Toutefois, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’est pas fermé à une ou deux arrivées dans son équipe cet hiver. Il a même identifié le secteur de jeu à renforcer en priorité, si Kilmer Sports Ventures trouve de nouveaux joueurs.

« Je pense qu’un milieu de terrain peut être une bonne option pour ce mercato hivernal », a-t-il indiqué. « On a quelques manques au milieu. Quand Mahmoud Jaber ou Aïmen Moueffek n’est pas là, on manque de qualité dans l’entrejeu », fait-il remarquer.

AS Saint-Etienne : Une attaque bien fournie

En défense, Eirik Horneland compte sur le retour du patron Chico Lamba, mais aussi sur le jeune Kevin Pedro qui dégage de la puissance et de la confiance. Sur le plan offensif, il assure être assez bien fourni en personnel : « En attaquants, quand tout le monde est là : Lucas Stassin, Joshua Duffus, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Ben Old, Djylian N’Guessan, Augustine Boakye et Nadir El Jamali, je ne pense pas qu’on ait besoin de recruter ».

En conclusion, le technicien norvégien s’est montré optimiste pour les 16 dernières journées de Ligue 2, même sans recrues. « Je pense qu’on a assez de joueurs de qualité. Le plus gros enjeu pour nous, c’est leur disponibilité », a-t-il rassuré.

