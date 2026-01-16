Mercato OM : Hojbjerg proche de la Juventus, l’annonce tombe

Véritable pilier de l’OM, Pierre Emile Hojbjerg songerait à rejoindre la Juventus dès cet hiver. Mais son entourage a fait une annonce claire sur son avenir.

Mercato : L’OM soulagé, Hojbjerg écarte la Juventus

Pierre-Emile Hojbjerg reste indispensable à l’Olympique de Marseille. Même si son nom revient sans cesse dans la presse italienne. Le milieu de terrain danois est régulièrement annoncé vers un transfert vers la Juventus Turin durant ce mercato de janvier.

Certains médias italiens estiment que l’international danois serait sensible au prestige de la Vieille Dame. Au point d’envisager de quitter l’OM dès cet hiver. D’autres indiscrétions évoquent même un malaise grandissant chez le vice-capitaine marseillais. Ce sentiment de lassitude serait alimenté par l’instabilité entourant parfois le projet sportif marseillais.

Aucune intention de quitter Marseille

L’idée d’un départ de Pierre-Emile Hojbjerg à la Juve semblait alors crédible. Sauf que ce scénario a fermement été démenti par son représentant, Luca Puccinelli. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, l’agent clarifie la situation : son client n’a aucune intention de partir.

« Pierre compte rester, donner le meilleur de lui-même et se concentre pleinement sur le projet marseillais. Il veut accomplir de grandes choses à l’OM », a-t-il assuré. Le métronome danois compte donc honorer son engagement à Marseille et stabiliser l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Cette déclaration devrait mettre fin aux spéculations venues d’Italie.

