Mercato OL : Le transfert de Martin Satriano est imminent

Prêté à l’OL par le RC Lens jusqu’à la fin de la saison, Martin Satriano va devenir un joueur du club rhodanien dans les prochaines heures. Lyon est sur le point de lever l’option d’achat assortie à son prêt, selon les informations de Marca confirmées par L’Equipe. Elle s’élève à 4 millions d’euros, en plus du prêt payant d’un montant d’un million d’euros.

Toutefois, l’attaquant uruguayen ne restera pas à l’Olympique Lyonnais. Il va être prêté à nouveau avec une option d’achat, dans la foulée de son transfert définitif dans la capitale des Gaules. Le quotidien sportif espagnol croit savoir qu’il va rejoindre l’équipe de Getafe, actuelle douzième de la Liga.

Martin Satriano est, en effet, poussé dehors depuis la signature d’Endrick à l’OL. Débarqué de Lens le 1er septembre 2025 pour remplacer Alexandre Lacazette, parti en Arabie saoudite, l’ancien avant-centre de l’Inter Milan a déçu les attentes. Il a inscrit seulement 3 buts en 19 matchs et 15 titularisations avec l’équipe de Paulo Fonseca.

