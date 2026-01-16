FC Nantes : Coup dur confirmé avant le Paris FC !

Les nouvelles sont plus ou moins bonnes pour le FC Nantes avant le choc face au Paris FC en Ligue 1. Un seul cadre est forfait.

FC Nantes vs Paris FC : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes aborde un rendez-vous important pour le maintien avec un effectif diminué. Pour la réception du Paris FC, ce dimanche 18 janvier, Ahmed Kantari devra composer sans l’un de ses cadres défensifs.

Éliminés par Nice en Coupe de France aux tirs au but, les Canaris se concentrent désormais sur la Ligue 1. Seizièmes et virtuels barragistes à mi-saison, ils accusent deux points de retard sur le Paris FC. Malgré une victoire référence à Marseille (0-2), la situation reste fragile pour Nantes, qui tente de confirmer le redressement amorcé depuis l’arrivée d’Ahmed Kantari sur le banc, en remplacement de Luis Castro.

Pour ce match capital, Fabien Centonze est forfait. Touché lors du succès au Vélodrome et contraint de sortir à la pause, le défenseur, auteur de trois buts lors des trois premiers matches sous Kantari, n’est pas encore suffisamment remis. « Il monte progressivement en puissance, mais il sera encore trop juste ce week-end », a expliqué l’entraîneur nantais.

En revanche, Francis Coquelin s’est entraîné normalement toute la semaine et devrait être opérationnel. La recrue hivernale Ibrahima Sissoko postule également à une place dans le groupe. À noter enfin que Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem sont toujours retenus avec leur sélection à la Coupe d’Afrique des nations.

