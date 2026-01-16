ASSE Mercato : Une cible de Saint-Etienne file à Strasbourg

Une cible parmi les priorités de l’ASSE, cet hiver, s’éloigne du Forez. Elle se rapproche plutôt du RC Strasbourg en Ligue 1.

Mercato : L’ASSE contrariée par les nombreux courtisans de Gessime Yassine

L’ASSE vise certes Enzo Bardeli (24 ans) en priorité, mais a aussi Gessime Yassine (20 ans), un autre joueur décisif de l’USL Dunkerque. Les dirigeants stéphanois se sont positionnés très tôt pour tenter de le recruter. Le profil du jeune ailier a été validé par l’outil data de Kilmer Sports Ventures et ses performances ont achevé de convaincre Eirik Horneland sur son talent et ses qualités techniques.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Quid de la piste Enzo Bardeli cet hiver ?

À voir

INFO Mercato : De Zerbi valide une première arrivée à l’OM !

Auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 15 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues, l’international U20 Marocain a attiré l’attention de plusieurs recruteurs sur lui. Il est sur les tablettes de l’AS Monaco, le LOSC, le RC Lens et le RC Strasbourg en Ligue 2, selon Transfermarkt. À l’étranger, Gessime Yassine est la cible du Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Werder Brême (Allemagne) ou encore de Samsunspor (Turquie).

Yassine sur le point de s’engager avec le RC Strasbourg

Face à cette forte concurrence, l’AS Saint-Etienne n’est évidemment pas la priorité de la pépite Dunkerquoise. Pour preuve, elle est annoncée tout proche du RC Strasbourg. Selon les informations de L’Équipe, le jeune attaquant est sur le point de s’engager avec le club alsacien, contre une indemnité estimée à 7 millions d’euros.

Un contrat de quatre ans et demi attend Gessime Yassine au RCSA. Encore une piste majeure qui s’envole pour l’ASSE !

Lire aussis ur l’ASSE :

Mercato ASSE : La priorité absolue de Saint-Etienne dévoilée

Ligue 2 : L’affaire des paris sportifs éclabousse l’ASSE

À voir

FC Nantes : Coup dur confirmé avant le Paris FC !

ASSE : Horneland tient enfin son renfort clé à 0€