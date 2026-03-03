OL : Bonne nouvelle pour Fonseca, un renfort offensif arrive

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a enregistré une bonne nouvelle avant le choc contre Paris FC. L’attaquant Malick Fofana est proche de faire son retour.

OL : Paulo Fonseca soulagé, le retour de Malick Fofana est imminent

Malick Fofana est absent du groupe de l’Olympique Lyonnais depuis sa blessure à la cheville en octobre dernier. L’ailier belge a manqué à l’attaque des Gones. Il voit cependant le bout du tunnel. L’Equipe assure que le joueur devrait faire son retour à la compétition le 15 mars prochain, face au Havre AC.

Ce renfort offensif arrive au meilleur moment pour Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’OL doit effectivement gérer un calendrier extrêmement chargé, avec la Coupe de France, l’ Europe et la Ligue 1. Le retour imminent du Diable Rouge est une bonne nouvelle pour lui.

Notons que Malick Fofana, après une rééducation encourageante cet hiver, a connu une alerte douloureuse en février. Cela l’a reconduit à l’infirmerie. Des douleurs post-opératoires persistantes ont nécessité une infiltration récente pour calmer l’inflammation. Le joueur de 20 ans se remet progressivement de sa blessure.

Il devra vite enchaîner les matchs afin de postuler à une place pour la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Lyon espère en tout cas compter sur son jeune attaquant pour la suite de l’exercice.

