OM-Toulouse : Habib Beye alerté, deux dangers de retour

Pour le match de ce mercredi contre Toulouse, l’OM part logiquement favori. Mais Habib Beye devra se méfier de cette équipe toulousaine qui enregistre deux retours importants.

OM : Habib Beye devra éviter le piège de Toulouse

Pas le temps de souffler pour l’Olympique de Marseille ! Trois jours après son succès renversant face à l’Olympique Lyonnais (3-2), l’OM devra relever un autre défi considérable. Les hommes de Habib Beye tenteront de battre Toulouse ce mercredi soir en quart de finale de Coupe de France.

Les Olympiens sont cependant prévenus. Le TFC ne se rendra pas au Vélodrome en victime expiratoire. Les Violets ont à cœur de surprendre l’OM lors de cette confrontation à élimination directe. Carles Martinez Novell devrait d’ailleurs compter sur un groupe renforcé pour ce choc contre Marseille.

Le TFC récupère Aron Dönnum et Cristian Casseres

L’entraîneur de Toulouse devrait enregistrer deux retours majeurs au sein de ses troupes. Le premier concerne le retour d’Aron Dönnum. L’international norvégien réintègre l’effectif toulousain après avoir purgé une sanction interne. Capable d’évoluer comme piston ou ailier, il sera une menace constante pour la défense de l’OM.

De plus, le milieu de terrain toulousain retrouvera de la consistance avec le retour de Cristian Casseres. Ce dernier était suspendu lors de la précédente rencontre contre Rennes. Son association avec Pape Demba Diop aura pourrait gêner les transmissions marseillaises. L’OM devra maintenir la dynamique de sa victoire contre l’OL, sans se laisser surprendre par ces retours.

