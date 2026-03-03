Mercato OM : Coup de froid pour l’arrivée d’un phénomène algérien  

La direction de l’OM envisage de relancer un dossier aux Pays-Bas. Mais le buteur se dirige vers la Bundesliga.

Mercato OM : Anis Hadj Moussa va-t-il venir à Marseille ?

Une cible prioritaire s’éloigne de l’OM. Les dirigeants du club phocéen sont chauds pour amener Anis Hadj Moussa à Marseille. Mais l’international algérien semble désormais avoir la tête ailleurs. Un véritable coup dur pour la direction marseillaise qui suivait le joueur de près.

Le nom de l’ailier de 24 ans n’est pas nouveau dans les bureaux de la Commanderie. Mehdi Benatia et son équipe l’ont ciblé depuis l’été dernier. Mais le deal n’a pas été bouclé. Hadj Moussa confirme tout son potentiel sous les couleurs de Feyenoord lors de cet exercice 2025-2026. Le buteur algérien est en pleine forme et pourrait combler les attentes sur la Canebière.

Marseille a bien tenté de passer à l’action lors du dernier mercato d’hiver. Malgré des discussions concrètes, certains obstacles ont freiné l’opération. Il y a notamment le prix de l’Algérien. Le club néerlandais voulait toucher le jackpot pour son jeune crack. Les dirigeants marseillais n’étaient pas prêts à faire une folie.

Si Marseille envisageait un retour à la charge l’été prochain, la donne a évolué. Le joueur serait désormais attiré par la Bundesliga. Plusieurs clubs allemands auraient déjà entamé des démarches en coulisses.

