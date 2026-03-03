OM : Habib Beye avec des changements inattendus contre TFC

C’est ce mercredi que l’OM fera face à Toulouse en quart de finale de Coupe de France. Habib Beye est contraint d’effectuer quelques changements pour ce choc à domicile.

OM-Toulouse : Habib Beye réserve des surprises dans son groupe

L’Olympique de Marseille doit enchainer. Trois jours seulement après sa victoire face à l’OL en Ligue 1, l’équipe de Habib Beye retrouve le Vélodrome pour une compétition très attendue. Les Olympiens reçoivent Toulouse FC ce mercredi (21h00) en quart de finale de Coupe de France.

Les Olympiens devront s’imposer afin d’accéder aux demi-finales. Ce duel OM-TFC représente bien plus qu’un simple match. C’est une priorité pour le club phocéen en vue de remporter un titre cette saison. Sauf que Habib Beye fait face à un véritable casse-tête dans l’entrejeu.

Son nouveau capitaine Pierre-Emile Höjbjerg est suspendu. Tandis que Quinten Timber s’est déboîté l’épaule contre Lyon. Le milieu de terrain néerlandais est incertain pour la réception du TFC. A cela s’ajoute l’alerte musculaire d’Amine Gouiri. Tant de motifs poussant à Habib Beye à procéder à quelques changements tactiques dans son groupe.

Les recrues Nnadi, Abdelli et Nwaneri vers une titularisation

L’Equipe rapporte que le nouvel entraîneur de l’OM pourrait offrir une première titularisation à Tochukwu Nnadi, la recrue arrivée cet hiver. Même son de cloche Himad Abdelli qui pourrait être aligné face à Toulouse.

Enfin, le jeune Ethan Nwaneri devrait avoir l’occasion de se racheter. Lui qui avait été décevant lors du Classique contre Paris (5-0). La capacité de ces nouveaux visages à s’intégrer rapidement sera déterminante pour franchir l’obstacle toulousain.

