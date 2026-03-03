PSG : Alerte pour Lucas Chevalier, un danger se profile !

Lucas Chevalier traverse une période compliquée au PSG. Le gardien tricolore a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov et voit désormais sa sélection est fortement menacée avant le Mondial 2026.

PSG : Lucas Chevalier perd aussi du crédit en équipe de France

L’équipe de France entame son compte à rebours pour la prochaine Coupe du monde avec une incertitude dans les cages. Le statut de titulaire de Mike Maignan reste intouchable. Par contre, le doute plane sur sa doublure. Lucas Chevalier était longtemps considéré comme le numéro deux à ce poste.

Sauf que le gardien du Paris Saint-Germain subit aujourd’hui un coup d’arrêt inquiétant. Il a été relégué sur le banc de touche en raison d’une première partie de saison décevante. Ce manque de rythme épuise quelque peu son crédit auprès du sélectionneur Didier Deschamps. Au point de l’écarter de l’équipe de France ?

À voir

ASSE : Contrôle de la L2,Troyes et Saint-Etienne à la lutte

Lire aussi : PSG : Les mots forts de Luis Enrique sur le cas Chevalier

Ce scénario n’est pas exclu. Le Parisien indique en effet que Lucas Chevalier pourrait être le grand absent de la prochaine liste des Bleus. Il n’est pas certain d’être retenu pour les chocs face au Brésil et à la Colombie en ce mois de mars. Cette situation profite à une concurrence affamée.

Sa participation au Mondial fortement menacée

Le Lensois Robin Risser et Jean Butez, brillant à Côme, enchaînent les prestations de haut vol. Ces nouveaux prétendants apportent une fraîcheur mentale qui séduit le staff tricolore. Ils postulent clairement pour une convocation en équipe de France.

Lucas Chevalier est donc prévenu. Sans un revirement de situation au PSG, il n’est pas certain de faire partir du voyage pour le Mondial 2026.

Lire la suite sur le PSG :

Lucas Chevalier déclassé, la vraie raison révélée !

À voir

Mercato OM : Coup de froid pour l’arrivée d’un phénomène algérien

PSG : Luis Enrique prend une décision forte avant Chelsea !

PSG Mercato : Coup de théâtre pour l’avenir de Kang-In Lee ?