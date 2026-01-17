PSG : Le Paris SG tient un joueur « extraordinaire » !

Quelques jours après l’élimination en Coupe de France, le PSG a retrouvé le sourire en écrasant le LOSC (3-0) au Parc des Princes. Ousmane Dembélé a brillé avec un doublé spectaculaire pour rappeler à tous qu’il est un atout majeur pour les Parisiens.

PSG-LOSC : Ousmane Dembélé illumine le Parc avec un doublé magique

Le Paris Saint-Germain a réagi avec autorité après sa déconvenue en Coupe de France. Vendredi soir, face à un Lille solide mais dépassé, les Parisiens se sont imposés 3-0. Ousmane Dembélé s’est offert un doublé, dont un second but sublime, un lob depuis l’entrée de la surface, qui a littéralement fait lever le Parc.

« Le but de Dembélé ? C’est un but incroyable d’un joueur différent. C’est un but de PlayStation ! », a déclaré Luis Enrique sur BeIN Sports. L’entraîneur espagnol, visiblement impressionné, a insisté sur le rôle de l’ailier français : « Nous voulons revoir et profiter d’Ousmane mais j’espère encore plus. Il peut être un leader comme il l’a fait la saison dernière. »

Une victoire qui rassure et relance le Paris SG

Cette victoire permet aux Parisiens de se replacer provisoirement en tête de la Ligue 1, en attendant le match du RC Lens contre Auxerre. Mais au-delà des points, c’est le contenu qui séduit : maîtrise technique, pressing intelligent et efficacité offensive. La première mi-temps a été hésitante, mais les changements opérés par Luis Enrique ont transformé le match en seconde période.

Warren Zaïre-Emery, jeune milieu parisien, a loué le talent de Dembélé : « C’est la magie d’Ousmane, c’est tout son talent. Ousmane est un joueur extraordinaire, il sait tout faire. Il peut dribbler, marquer, il défend. Quand on l’a, c’est un plaisir de jouer avec lui, il nous apporte beaucoup », s’est-il réjoui.

Dembélé : l’art du lob et de l’humilité

Ousmane Dembélé, lui, savoure sa performance avec humilité et humour. Sur BeIN Sports, il a commenté son chef-d’œuvre : « Je voulais tirer en une touche mais je rate le contrôle. Je vois le défenseur venir sur moi donc je me mets sur mon pied gauche. Je vois le gardien avancé, j’ai tenté et ça m’a réussi. Il y en a quelques-uns qui sont beaux mais celui-là est pas mal. »

L’ancien Barcelonais semble enfin apaisé après une première partie de saison perturbée par les blessures : « Je suis bien, à 100% pour la deuxième partie de saison », a-t-il dit. Son talent retrouvé est une excellente nouvelle pour un PSG qui ambitionne toujours de dominer la Ligue 1 et de briller sur la scène européenne.

