Mercato PSG : Le Bayern met les choses au clair pour un crack à 100M€

Le PSG poursuit sa mue, loin des strass et des paillettes. Sur le mercato, la jeunesse est désormais reine, et un nom fait déjà saliver l’Europe avec un duel en vue entre le Paris SG et le Bayern Munich.

Mercato PSG : Le Paris SG mise sur l’avenir, pas sur les paillettes

Depuis plusieurs mois, le PSG a changé de logiciel. Fini le temps où la capitale collectionnait les Ballons d’Or comme des souvenirs de vacances. Désormais, Paris investit dans le futur, dans ces talents bruts capables d’écrire l’histoire plutôt que de la relire. Yan Diomandé, 19 ans, en est l’illustration parfaite. L’ailier ivoirien du RB Leipzig a électrisé la Bundesliga lors de la première partie de saison.

Lire aussi : Coup de tonnerre : Ibrahima Konaté s’annonce au Paris SG !

Percutant, rapide, audacieux, il incarne ce football moderne que Luis Enrique affectionne tant. Problème : Leipzig ne brade pas ses joyaux. Le club allemand évalue son crack à 100 millions d’euros, un tarif qui refroidit mais n’effraie plus vraiment le PSG version 2026.

Diomandé, un diamant à 100M€ très convoité

Le PSG n’est toutefois pas seul à observer le phénomène. Comme souvent lorsqu’un talent explose en Allemagne, le Bayern Munich rôde. Une perspective qui pourrait inquiéter Paris, tant la puissance bavaroise est redoutée sur le marché. Mais à Munich, le discours est volontairement mesuré. Le Bayern sait que chaque mot pèse, surtout lorsqu’il s’agit d’un joueur sous contrat avec un concurrent direct.

À voir

Coup de tonnerre : Ibrahima Konaté s’annonce au Paris SG !

Lire aussi : Mercato PSG : Campos tout proche du but pour Akliouche ?

Leipzig, en l’occurrence, n’a aucune intention de céder sans résistance. En conférence de presse, le directeur sportif bavarois Christoph Freund a tenu à éteindre l’incendie. « C’est un très bon joueur, qui a très bien progressé. C’est normal que lorsqu’un joueur de Bundesliga joue bien, il soit lié au Bayern Munich », a-t-il confié.

Avant de conclure, sans détour : « C’est un joueur de Leipzig donc ce n’est pas notre travail de commenter cela. Mais comme je l’ai dit, tout le monde voit que c’est un très bon joueur. » En thèmes clairs : admiration oui, offensive officielle non. Pour le PSG, le message est clair. Le danger bavarois existe, mais il n’est pas encore déclaré.

Lire aussi sur le PSG :

Coup de théâtre au Paris SG : Dembélé d’accord avec Al-Ittihad ?

À voir

Mercato OL : Lyon s’active, Gerlinger lâche un indice

PSG : Les choix forts d’Enrique pour battre Lille, la compo

Le LOSC sort un communiqué cinglant avant d’affronter le Paris SG