Coup de tonnerre : Ibrahima Konaté s’annonce au Paris SG !

En fin de contrat à Liverpool, Ibrahima Konaté reste loin d’une prolongation. Le défenseur central a de grandes chances de partir libre cet été et se verrait bien au PSG. Explications.

Après cinq ans de bons et loyaux services, Ibrahima Konaté pourrait tirer sa révérence du côté de Liverpool à l’issue de la saison en cours. Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, l’ancien défenseur central du RB Leipzig n’entrevoit pas une prolongation à Anfield, ce qui donne des idées à d’autres clubs européens pour l’été.

Depuis plusieurs mois, le Paris SG est annoncé sur les traces de Konaté. Et cela tombe bien puisqu’en Angleterre, la presse pense que l’international français de 26 ans semble avoir déjà la tête tournée vers un club du standing du PSG.

« Konaté pense qu’il est le meilleur défenseur du monde depuis quelque temps, mais il n’a pas montré ce niveau récemment. Je suis sûr qu’il pense qu’il rejoindra un club comme le Paris SG », a notamment confié le journaliste Stan Collymore au Liverpool Echo. Natif de Paris, le numéro 5 des Reds se verrait ainsi dans le groupe de Luis Enrique la saison prochaine.

Ibrahima Konaté toujours dans les plans du Paris SG ?

En effet, d’après les informations du journaliste David Ornstein du tabloïd The Athletic, Ibrahima Konaté n’a toujours pas avancé dans ses négociations avec la direction de Liverpool. Le partenaire de Virgil van Dijk serait donc à l’écoute des offres, et surtout celle du Paris Saint-Germain.

Sauf que le club de la capitale française semble avoir totalement disparu de l’actualité du joueur des Reds. Surtout que Konaté se montrerait gourmand dans les négociations.

