Mercato OL : Lyon s’active, Gerlinger lâche un indice

L’OL attend d’autres recrues à la suite d’Endrick. Paulo Fonseca les réclame. Michael Gerlinger a fait une grande annonce dans ce sens.

Mercato : Fonseca attend des renforts à la suite d’Endrick

À la suite du prêt d’Endrick, les dirigeants de l’OL avaient laissé entendre que l’attaquant brésilien ne sera pas l’unique renfort pendant ce mercato hivernal. Si des départs sont actés, le club rhodanien va recruter rapidement de nouveaux joueurs pour combler le vide. « Nous savons que nous pouvons recruter des joueurs et que des joueurs peuvent partir, c’est normal », a déclaré Paulo Fonseca.

En effet, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais attend des renforts dans son effectif, afin de pouvoir rivaliser avec ses adversaires en Ligue 1, en Ligue Europa et en Coupe de France. « Je m’attends à avoir plus de joueurs. Actuellement, je ne veux pas dire à quels postes, mais nous sommes en train de travailler pour recruter plus de joueurs », a-t-il confirmé, début janvier, dans des propos rapportés par L’Équipe.

À voir

ASSE : Deux renforts en défense contre Clermont, la compo

Lisez aussi : Mercato OL : Le transfert de Martin Satriano est imminent

Plusieurs noms sont associés à Lyon cet hiver : de Noah Nartey (Brondby IF, Danemark) à Alpha Touré (FC Metz), en passant par Noham Kamara (PSG) ou encore El Hadji Malick Cissé (Be Sport Academy, Sénégal).

Gerlinger rassure : « Nous allons renforcer l’équipe »

Jeudi, à l’occasion de la cérémonie de vœux aux partenaires de l’OL, Michael Gerlinger (Directeur général), a rassuré l’entraîneur des Gones sur l’arrivée des renforts. « On a déjà fait une grande arrivée (Endrick). Peut-être que notre magicien Matthieu Louis-Jean (Directeur technique) va nous en faire d’autres », a-t-il déclaré, dans des popos rapportés par But !, avant de faire la grande annone suivante : « On va renforcer l’équipe ».

La Direction lyonnaise a deux semaines devant-elle pour boucler les dossiers recensés, avant la fin du mercato, fixée au 2 février 2026.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Accord scellé pour Malick Cissé ?

À voir

Coup de tonnerre : Ibrahima Konaté s’annonce au Paris SG !

Mercato OL : Quatre clubs italiens sur un gros coup à Lyon

OL : Pierre Sage continue de régler ses comptes avec Textor