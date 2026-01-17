OM en alerte : De Zerbi attiré par Manchester United

Afficher l’index Masquer l’index
Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien de l’OM, pourrait faire l’objet d’une offre alléchante de Manchester United. Une perspective qui inquiète déjà le club phocéen et ses supporters.
OM : De Zerbi, un technicien convoité
Depuis son arrivée à Marseille à l’été 2024, Roberto De Zerbi a tenté d’imposer son style et de faire progresser l’équipe phocéenne. Malgré quelques doutes sur sa capacité à décrocher des trophées majeurs, le technicien italien a su séduire par sa méthode et sa vision du jeu. Ses résultats ont rassuré, mais pas totalement éteint les interrogations sur sa longévité à l’OM.
Lire aussi : Coup dur à l’OM : De Zerbi inquiet avant d’affronter AngersÀ voirPSG : Le Paris SG tient un joueur « extraordinaire » !
Aujourd’hui, l’ancien de Brighton est dans le viseur de Manchester United. La légende des Red Devils, Rio Ferdinand, n’a pas hésité à le présenter comme le profil idéal pour reconstruire le club anglais. Dans une récente vidéo, il a salué sa capacité à faire jouer les joueurs et à s’adapter à tous les systèmes, renforçant l’idée que l’Italien pourrait rapidement devenir une cible prioritaire sur le marché.
Manchester United frappe à la porte
Ce n’est pas un simple bruit de couloir. Dès l’été 2024, Manchester United avait déjà tenté de recruter l’Italien avant qu’il ne choisisse l’OM. Aujourd’hui, avec Michael Carrick à la tête de l’équipe pour une mission intérimaire, le club anglais cherche un entraîneur capable de redonner prestige et compétitivité à ses rangs. De Zerbi, fort de son expérience à Brighton et de sa connaissance de la Premier League, correspond parfaitement au profil.
Pour Marseille, cette perspective est inquiétante. De Zerbi a déclaré qu’il ne partirait que si la direction, Pablo Longoria et Medhi Benatia, quittait le club. Mais l’histoire récente des entraîneurs phocéens rappelle que la stabilité est fragile : depuis l’arrivée de Frank McCourt, seuls Rudi Garcia et Igor Tudor ont dépassé ou atteint la barre des deux saisons. L’OM est donc sur le qui-vive.
Lire aussi sur l’OM :
Mercato OM : La nouvelle décision forte d’Angers pour Abdelli
INFO Mercato : De Zerbi valide une première arrivée à l’OM !À voirMercato : Un bijou du Barça annonce son départ pour le PSG ?