OM : Départ annoncé de Benatia, c’est la surprise totale !

Les récentes déclarations de Medhi Benatia ont ravivé les doutes autour de son avenir à l’OM, au point de créer une onde de choc chez les supporters. À Marseille, le moindre mot pèse lourd, parfois plus qu’un résultat.

OM : Benatia, un discours qui interroge le Vélodrome

Depuis la fin de l’année 2023, Medhi Benatia occupe un rôle central dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille. Directeur du football, il est devenu en quelques mois l’un des visages forts du projet phocéen, au cœur des décisions sportives les plus sensibles. Mais après le Trophée des Champions, le Marocain a surpris son monde.

Lire aussi : OM : Cette sortie de Benatia sur son avenir, qui fait trembler Longoria

Face à la presse, il lâche cette phrase lourde de sens : « Dans pas longtemps vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler ». À Marseille, où chaque déclaration est disséquée, le message n’est pas passé inaperçu.

La crainte d’un départ imminent

Chez les supporters, l’inquiétude a immédiatement gagné du terrain. L’OM peut-il déjà perdre un dirigeant clé, symbole d’une nouvelle stabilité espérée ? La question s’est imposée avec brutalité, nourrie par l’instabilité chronique du club. Pourtant, en coulisses, certains observateurs appellent au calme. Le discours de Benatia serait moins un aveu de départ qu’un rappel de la réalité marseillaise : rien n’est jamais acquis, surtout au Vélodrome.

Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a livré une lecture plus nuancée. « Moi, les déclarations de Benatia, j’ai été à demi surpris. Il est dans cet état d’esprit quasiment depuis qu’il est à Marseille », explique le journaliste de Canal+. Latour poursuit : « Il sait que ça peut durer peu de temps. C’est aussi une manière de valoriser son travail et montrer à quel point il est essentiel ».

Et de conclure avec lucidité : « Que Benatia arrive devant la presse et dise qu’il est là pour 10 ans, on sait que c’est faux. S’il y a bien un club où tu peux avoir le feu avec une allumette, c’est à l’OM ». À Marseille, plus qu’ailleurs, la vérité d’aujourd’hui n’est jamais celle de demain. Et Benatia le sait mieux que personne.

