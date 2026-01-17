Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Youssef ?

Les dirigeants du FC Nantes dégotent une nouvelle pépite en Tunisie pour ce mercato hivernal. Ali Youssef est sur le point de débarquer à Nantes.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Ali Youssef

Le FC Nantes veut profiter du mercato hivernal pour renforcer la ligne offensive de l’équipe de Ahmed Kantari. Le coach nantais a besoin de sang neuf pour réussir la mission maintien à la fin de cette campagne. Les Kita fouillent un peu partout pour satisfaire leur entraîneur. Au moins quatre nouveaux joueurs sont venus sur les bords de l’Erdre pour aider les Jaunes et Verts.

Et deux autres renforts sont attendus avant la fermeture du marché des transferts. Ainsi donc, les dirigeants des Canaris scruteraient le marché tunisien afin de dénicher un renfort défensif. Selon L’Équipe, ils seraient en pince pour Ali Youssef. Le joueur évolue actuellement au Club Africain et arrive en fin de contrat en juin prochain. Ce qui attise davantage les convoitises du FC Nantes.

International libyen à 22 reprises, le défenseur natif de Benghazi est en pleine forme. Sa valeur marchande est estimée à 800 000 euros par Transfermarkt. Auteur de deux buts en 13 apparitions cette saison, Ali Youssef s’affirme comme une option sérieuse pour renforcer la défense nantaise dès cet hiver.

