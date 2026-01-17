Mercato Stade Rennais : Une mauvaise nouvelle tombe pour Jérémy Jacquet

Le jeune crack du Stade Rennais, Jérémy Jacquet croule sous les offres pendant ce mercato hivernal. Mais le prix fixé par le club breton refroidit déjà certains prétendants.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet va-t-il quitter Rennes cet hiver ?

Très courtisé sur le marché européen, l’avenir de Jérémy Jacquet est l’un des dossiers les plus brûlants au Stade Rennais. Annoncé notamment sur la short-list du Real Madrid et d’Arsenal, la pépite rennaise ne manque pas d’admirateurs. Chelsea suit également le dossier, tout comme le Bayern Munich. Mais à Rennes, la décision est prise. Pas de départ sans une contrepartie financière à la hauteur.

Le coach rennais, Habib Beye a levé le voile sur les exigences rennaises. L’entraîneur breton a indiqué que le club ne discuterait pas en dessous de 40 M€. Une estimation revue à la hausse selon Sky Germany et le journaliste Florian Plettenberg, qui évoquent un montant supérieur à 50 M€.

À voir

Mercato : C’est confirmé, un crack du Barça arrive au PSG !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un indésirable se dirige vers le Danemark

Une somme jugée excessive par le Bayern Munich. Malgré un intérêt réel pour Jacquet, le champion d’Allemagne 2025 ne souhaite pas faire sauter la banque et estime désormais ses chances de conclure l’opération très limitées. Le géant bavarois semble déjà distancé par les clubs de Premier League, prêts à frapper plus fort pour s’attacher les services de l’international français.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : le Betis Séville provoque la colère de Habib Beye !

Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un joueur quitte Rennes !

À voir

Mercato OM : Une mauvaise nouvelle tombe pour Longoria !

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un top joueur à 15 M€