Mercato : Le pari inédit de Safonov avant de signer au PSG !

Même si Luis Enrique ne l’a toujours pas déclaré publiquement, Matvey Safonov est bel et bien le gardien numéro 1 dans la hiérarchie au PSG. Avant de signer pour le club de la capitale, l’ancien portier de Krasnodar avait fait un pari inédit avec ses proches.

Mercato : Safonov a promis de « parler français en deux mois » au PSG

Matvey Safonov a poussé Lucas Chevalier, pourtant recruté pour la rondelette somme de 45 millions d’euros l’été dernier, sur le banc de touche. L’ancien Lillois, qui ne joue même plus les matches les moins importants de Ligue 1, risque donc très probablement de passer à côté de la Coupe du Monde de cet été.

Arrivé au PSG en 2024 à un moment, où Gianluigi Donnarumma était déjà installé en numéro 1, l’international russe n’a cessé, selon les confidences du quotidien Le Parisien, de répéter à son entourage qu’il est venu pour être le gardien titulaire du club de la capitale. Rapidement, le gardien de 27 ans s’est adapté à son nouvel environnement.

Lors de sa signature à Paris, le portier avait d’ailleurs fait une promesse assez osée aux dirigeants du club de la capitale, comme le rapporte le journal francilien : « une fois que j’aurais signé à Paris, donnez-moi deux mois et je parlerai français .Vous allez voir, je tiendrai ma promesse. »

Le numéro 39 du PSG n’a pas menti, car il a très vite maîtrisé la langue de Molière, grâce à ses cinq ans d’étude en pédagogie, psychologie et communication. « Il a gagné le respect de tout le monde, car il a respecté tout le monde », rapporte un proche dans les colonnes du journal régional.

De son côté, Luis Enrique apprécie sa force mentale qui frise parfois l’entêtement. Récemment, il s’est exprimé en français en zone, preuve qu’il a réussi son pari près de, deux ans après sa signature chez les Rouge et Bleu. Grâce à sa détermination et sa force de caractère, le natif de Krasnodar est parvenu à devenir titulaire devant Lucas Chevalier. Un autre pari remporté par la muraille russe.

« Je ne suis pas venu au PSG pour être remplaçant

Le gardien russe se singularise par sa détermination et sa force de caractère qui lui ont permis de devenir titulaire dans le but parisien cette saison. Hors des terrains, le protégé de Luis Enrique casse les codes et gagne à être connu. Matvey Safonov est imperméable à la pression et dégage plus d’assurance dans les buts sans ignorer son aisance technique qui est un autre atout majeur.

« Je vais me bagarrer pour être titulaire. Je ne suis pas venu au PSG pour être remplaçant », promettait-il à son entourage à son arrivée à Paris. Et près de deux ans après, on peut aisément dire qu’il a réussi son pari. « C’est un garçon qui est obstiné. S’il veut quelque chose, il finira toujours par l’avoir. C’est un vrai trait de caractère de sa personnalité », confie un de ses proches.

Un état d’esprit irréprochable et une détermination sans faille, tels sont les ingrédients qui ont permis à Matvey Safonov de passer N°1 au Paris Saint-Germain au-devant Lucas Chevalier. Pour rappel, il est lié à Paris jusqu’en juin 2029.

