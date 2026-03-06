Ça chauffe au PSG : Kvaratskhelia accusé dans le vestiaire !

Éblouissant à ses débuts avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia semble aujourd’hui chercher son souffle dans le système de Luis Enrique. En interne, l’ancien ailier du Napoli agace déjà certains coéquipiers.

PSG : Un problème Kvaratskhelia à Paris ?

Recruté pour 70 millions d’euros en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a pleinement participé à la glorieuse année 2025 du Paris Saint-Germain. Rapidement, l’international géorgien est devenu un maillon essentiel du onze de Luis Enrique. Mais cette saison, le joueur de 25 ans manque de régularité dans ses performances.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une offre XXL tombe pour Kvaratskhelia

Moins décisif cette saison que lors de la campagne européenne des Rouge et Bleu, Kvaratskhelia a même suscité la frustration de certains de ses coéquipiers. Ces derniers lui reprocheraient des élans individualistes. Malgré 9 buts et 6 passes décisives, son rendement est jugé moins régulier.

À voir

Mercato PSG : Un indésirable trouve preneur en Italie

D’après les informations de L’Équipe, son repositionnement sur le côté droit par Luis Enrique expliquerait en partie cette baisse de forme, lui qui est plus à l’aise à gauche. Le numéro 7 du Paris SG aurait aussi agacé certains coéquipiers avec des actions trop individuelles, donnant parfois l’impression de « jouer seul ».

Une situation qui n’aurait toutefois pas créé de rupture dans le vestiaire. « Certaines de ses actions individuelles ont eu le don d’agacer une partie d’entre eux. Sur le thème bien connu du ‘il joue tout seul’. Pas au point de le couper du vestiaire », assure le quotidien sportif.

Le repositionnement récent de Bradley Barcola dans l’axe pourrait désormais permettre à Kvaratskhelia de retrouver sa place préférée à gauche et relancer sa dynamique. Dans son entourage, ses proches assurent qu’il n’a pas encore montré tout son potentiel.

« Vous n’avez encore vu que 50% » de Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia était à la Une de L’Équipe ce vendredi. L’occasion de prendre l’avis de son ancien coéquipier et ami Cyril Ngonge, ailier droit de 25 ans prêté par Naples au RCD Espagnol, ses sentiments à propos de son aventure parisienne et de la suite. Très proche du natif de Tiflis depuis leur aventure commune à Naples, l’international belge de 25 ans assure que le Paris SG doit s’attendre à voir un autre « Kvara » dans les semaines à venir.

Lisez aussi : Le point du PSG sur la blessure de Khvicha Kvaratskhelia !

À voir

TFC-OM : Une absence de dernière minute pour Habib Beye

« Je lui ai posé la question de savoir s’il avait envie de rester à Paris longtemps, il m’a dit, dans un sourire : ‘Je ne bouge pas.’ Mais Khvicha, vous le sentez quand il n’est pas bien. À Naples, les derniers mois, c’était difficile. Là, je le sens épanoui. Je sais qu’il est bien. C’est un joueur qui fait kiffer. Vous n’avez encore vu que 50%. Vous allez kiffer comme moi (rires) », a promis Cyril Ngonge.

Ce vendredi soir face à Monaco, Kvara devrait débuter à gauche, avec Bradley Barcola en faux neuf, comme au Havre. Une belle occasion pour lui de montrer tout son talent sur son côté préférentiel à cinq jours de défier Chelsea.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Khvicha Kvaratskhelia fixé sur son indisponibilité !

PSG : Les nouvelles inquiétantes de Kvaratskhelia !

À voir

ASSE : Montanier annonce des changements contre le Red Star

PSG : Khvicha Kvaratskhelia prévient carrément Tottenham !