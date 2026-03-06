ASSE : Retour de deux jeunes dans le groupe face au Red Star

Pour le match ASSE – Red Star, ce samedi (19h), Philippe Montanier a convoqué deux jeunes joueurs, en l’absence de plusieurs blessés, dont Florian Tardieu.

ASSE-Red Star : Lamba, Bernauer, Jaber, Ferreira et Tardieu absents

L’ASSE est toujours en effectif réduit ! Chico Lamba, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Joao Ferreira sont encore absents du groupe des Verts contre le Red Star, à Geoffroy-Guichard.

Revenu de blessure (genou) face à Laval et titulaire contre Pau FC, samedi dernier, Florian Tardieu est retourné à l’infirmerie. Il souffre de douleurs au mollet et cela inquiète Philippe Montanier.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle, car j’avais trouvé Florian vraiment important à Pau où il a retrouvé le rythme », a-t-il déploré.

Gadegbeku et Eymard de retour dans la groupe de Saint-Etienne

En l’absence du milieu de terrain de 33 ans, le coach de Saint-Etienne a fait appel à Luan Gadegbeku (19 ans) et Paul Eymard (18 ans). Formés à l’Académie stéphanoise, les deux jeunes joueurs ont été lancés en équipe professionnelle cette saison, par Eirik Horneland.

Ils ont fait respectivement 6 et 4 apparitions en Ligue 2. Gadegneku était même titulaire contre Montpellier, lors du premier match de Montanier avec les Verts.

Le groupe de l’ASSE contre le Red Star :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : D. Appiah, E. Annan, M. Nadé, J. Le Cardinal, K. Pedro, A. Soumahoro

Milieux de terrain : P. Eymard, L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, B. Old, L. Stassin

