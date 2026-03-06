ASSE : Montanier annonce des changements contre le Red Star

Bien que sur une série de 4 victoires, l’entraîneur de l’ASSE envisage quelques changements dans son équipe, avant le match contre le Red Star, samedi.

ASSE : Les 4 victoires ne garantissent rien, selon Montanier

L’ASSE est sur une superbe série de 4 victoires, en autant de matchs disputés avec son nouvel entraîneur Philippe Montanier. Elle a réussi deux clean sheet contre le Montpellier HSC (1-0) et Pau FC (0-3).

Outre les 12 points sur 12 glanés, les Verts ont marqué 8 buts et n’en ont concédé que 2. Remontés à la deuxième place au classement Ligue 2, ils sont donc dans une bonne dynamique depuis l’arrivée du technicien français de 61 ans.

Toutefois, ce dernier n’est pas entièrement satisfait de son équipe. Il estime qu’elle peut encore s’améliorer et progresser. « On est plutôt satisfaits de ce qu’on a fait jusque-là, mais ça ne nous garantit rien. Le passé ne garantit pas l’avenir », a-t-il confié avant le Red Star.

Montanier : « Oui, on change une équipe qui gagne »

Ayant aligné presque la même équipe de départ, à 2 joueurs près, lors des quatre matchs, le coach de l’AS Saint-Etienne n’écarte pas l’idée d’opérer des changements dans son Onze. Il estime que c’est possible de le faire, même quand l’équipe gagne.

« Oui, on change une équipe qui gagne, car on n’est pas sûrs de gagner le prochain match. Quand une série prend fin, c’est parfois avec la même équipe. Il faut trouver la meilleure équipe du moment en fonction d’un adversaire », annonce-t-il.

Philippe Montanier a ensuite livré ses arguments pour soutenir son idée de changer une équipe qui gagne. « Le but, c’est de préparer tout le monde. Il y aura des blessés dans cette fin de saison. Il ne faut pas seulement préparer un Onze, mais tout un effectif. Si on a un ou deux absents, il faut faire en sorte que l’équipe ne le ressente pas », a-t-il justifié.

Titulaire ou remplaçant ? Les statuts ne sont pas figés avec Montanier

Le nouvel entraîneur de l’ASSE semblait avoir trouvé son équipe type, avec Gautier Larsonneur, Mickael Nadé, Julien Le Cardinal, Ben Old, Kévin Pedro, Abdoulaye Kanté, Florian Tardieu, Augustine Boakye, Irvin Cardona, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.

Cependant, il estime que les statuts ne sont pas figés dans son effectif. Un potentiel titulaire peut bien devenir un remplaçant !

« On peut très bien faire un très bon match et se retrouver quand même sur le banc le match suivant, car les caractéristiques que je recherche sont autres. Ça dépend vraiment de la forme du moment, si le joueur a fait un grand match et une grosse semaine ou si à l’inverse, il a connu un petit problème. On lui dit alors qu’il sera plutôt finisseur, que dans le onze de départ sur ce week-end, si c’est le cas », a expliqué Philippe Montanier.

