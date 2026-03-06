Monaco-OM : La LFP dévoile un verdict tant attendu !

La LFP a dévoilé le programme de la 28e journée de Ligue 1. La date et l’horaire du choc Monaco-OM sont enfin connus.

La LFP fixe la date du duel Monaco-OM

Eliminé de la Coupe de la France, l’Olympique de Marseille n’a qu’un seul objectif pour sauver sa saison. Les hommes de Habib Beye devront aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. L’OM, 4e de Ligue, devra enchainer des victoires en vue d’atteindre cet objectif.

Les Phocéens connaitront d’ailleurs un tournant de leur saison sur le Rocher. La LFP a officialisé les horaires de la 28e journée de Ligue 1. Le duel OM-Monaco se tiendra notamment dimanche 5 avril à partir 20h45. Cette affiche de prestige servira de conclusion à un week-end riche en émotions.

Le match aller avait été remporté par l’OM (1-0). Mason Greenwood avait inscrit l’unique but du match. Ce succès tardif pèsera forcément dans les têtes au moment de fouler la pelouse du stade Louis-II pour ce choc retour. Outre ce choc, le calendrier réserve d’autres moments forts.

Le derby LOSC-RC Lens aura lieu le samedi soir. Les amateurs de Ligue 1 pourra également suivre une confrontation bretonne entre Brest et Rennes, ou encore Lyon face à Angers. Le coup d’envoi de cette journée débutera par un choc entre le PSG et Toulouse.

