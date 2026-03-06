TFC-OM : Une absence de dernière minute pour Habib Beye

Trois après son élimination en Coupe de France, l’OM retrouve Toulouse. Habib Beye récupère trois renforts pour ces retrouvailles. Il sera aussi privé d’un milieu de terrain.

TFC-OM : Habib Beye devra composer sans Bilal Nadir

L’Olympique de Marseille n’a pas le temps de gamberger ! Il faut vite tourner la page de l’élimination en Coupe de France. Et pour cela, les Phocéens devront prendre le dessus sur leur bourreau. L’OM retrouve ce samedi Toulouse pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Habib Beye le sait très bien, il faudra transformer la frustration en une revanche immédiate.

L’entraîneur de l’OM a insisté sur la dimension psychologique des retrouvailles contre le TFC. Même si l’adversaire est le même, le contexte impose une approche différente. « On peut changer des choses, et eux aussi. Il faut dissocier les deux événements », a-t-il martelé devant la presse.

Habib Beye sera cependant privé d’un milieu pour ce déplacement à Toulouse. Bilal Nadir a reçu un coup lors du dernier match. Ce qui l’empêchera de faire partie du groupe de l’OM pour ce choc. « Bilal Nadir a pris un coup. Il sera absent quelques jours ».

Trois retours actés à l’Olympique de Marseille

L’entraîneur marseillais a tout de même reçu de bonnes nouvelles. Quinten Timber et Amine Gouiri vont mieux. Ils sont opérationnels pour ce choc. Le jeune Tadjine Mmadi est lui aussi disponible. « Nous avons tout le monde qui est revenu à l’entraînement », a-t-il indiqué.

