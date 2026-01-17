Mercato OM : Une mauvaise nouvelle tombe pour Longoria !

Ciblé comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain cet hiver, Himad Abdelli n’est pas encore assuré de rejoindre l’OM. Angers SCO ne veut pas brader son capitaine algérien.

Mercato OM : Abdelli s’éloigne de Marseille !

À la recherche d’un milieu pour renforcer son entrejeu, l’OM a fait de Himad Abdelli l’un de ses dossiers majeurs du mercato hivernal. Libre dans six mois, l’international algérien représente un coup en or que les dirigeants phocéens aimeraient réaliser dès janvier. Selon L’Équipe, une première offre estimée à 2 millions d’euros a été transmise au Angers SCO, rapidement repoussée par Saïd Chabane.

Le président angevin réclame au minimum 4 millions d’euros, malgré la situation contractuelle du joueur. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé et les discussions stagnent. D’après Mohamed Toubache-Ter, les Angevins n’ont pas donné le feu vert pour le transfert du Fennec à Marseille. Ils cherchent d’abord le remplaçant de l’Algérien.

Face à des offres jugées insuffisantes, Angers tape du poing sur la table et n’entend pas céder. Une position qui contraste avec la volonté d’Himad Abdelli, séduit par le projet marseillais depuis plusieurs semaines. Le milieu des Fennecs rêve d’évoluer au Vélodrome et espère une issue rapide avant la fin du mois de janvier.

À défaut d’accord, Abdelli devra patienter jusqu’à l’été pour rejoindre librement l’OM. Un scénario que Roberto De Zerbi souhaiterait éviter, le technicien italien souhaitant renforcer son milieu sans attendre. Reste à savoir si Marseille acceptera de revoir son offre à la hausse pour débloquer un dossier qui, jour après jour, se complique.

