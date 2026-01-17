Mercato OM : Deux gros départs programmés à Marseille !

Deux cadres de l’OM sont annoncés sur le départ en vue du prochain mercato estival. Pas de négociation pour une prolongation de bail.

Deux cadres de l’OM pourraient plier leurs bagages lors du prochain mercato estival. Rulli, Aubameyang et Pierre-Emile Højbjerg sont concernés.

Quant à Højbjerg, courtisé par la Juventus cet hiver, son agent a répondu cash. Il a démenti toute rumeur de départ. Roberto De Zerbi s’en est d’ailleurs félicité publiquement, rappelant que le Danois n’a jamais envisagé de quitter l’OM. Ménagé en Coupe de France face à Bayeux (9-0), le milieu reste un cadre essentiel. Son avenir ne semble pas menacé à court terme.

Le cas Pierre-Emerick Aubameyang apparaît bien plus sensible. Lui aussi préservé en Coupe de France, le buteur gabonais n’est même pas assuré d’une place de titulaire face à Angers pour la 18e journée. La disponibilité d’Amine Gouiri rebatte les cartes, et l’ancien d’Arsenal pourrait glisser dans un rôle de n°2 après avoir longtemps assumé le statut de leader offensif (22 matches, 8 buts, 10 passes décisives). Un rendement global honorable, mais terni par une disette : aucune réalisation depuis le 25 novembre.

Lire aussi : INFO Mercato : De Zerbi valide une première arrivée à l’OM !

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Aubameyang pourrait toutefois quitter le club phocéen, selon L’Équipe. À 36 ans, la question de sa capacité à enchaîner une nouvelle saison de haut niveau se pose, tout comme celle de son salaire qui est 4,5 M€ annuels hors bonus. En 2026-2027, l’attaquant aura 37 ans, un paramètre lourd dans la réflexion marseillaise.

Enfin, le dossier Geronimo Rulli inquiète également. Le portier argentin n’est plus très impeccable dans les cages. Comme Aubameyang, Rulli est lié à l’OM jusqu’en juin 2027. À ce jour, aucune discussion pour une prolongation n’a été engagée. À bientôt 34 ans, le gardien vit-il ses derniers mois à Marseille ?

