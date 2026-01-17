ASSE : Clermont veut faire mal aux Verts à Saint-Etienne

L’ASSE a reçu une menace claire de l’entraîneur de Clermont Foot, avant leur confrontation, ce samedi (20h55), au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Horneland motive les Verts avant Clermont

L’ASSE a perdu deux places au classement de la Ligue 2, avant d’affronter Clermont Foot, ce samedi soir. Les Verts ont été doublés par l’USL Dunkerque et le Mans FC et sont 6es provisoirement. Ayant joué, vendredi, en ouverture de la 19e journée du championnat, les Dunkerquois et les Manceaux ont mis une énorme pression aux Stéphanois.

Pour retrouver sa place au pied du podium, l’AS Saint-Etienne doit impérativement remporter son match contre Clermont Foot. Sur une série de trois matchs consécutifs sans victoire en championnat (1 défaite et 2 nuls), Eirik Horneland a motivé ses joueurs en conférence de presse d’avant-match.

« Les quatre prochains matchs sont très importants. Ça commence par Clermont, une équipe qu’on se doit de battre à domicile. […]. On se doit d’assumer notre statut de favori à la maison », a-t-il déclaré.

Proment (Clermont) : « On arrive avec la volonté de faire mal à l’ASSE »

Mais en Auvergne, Grégory Proment, co-entraîneur du Clermont Foot, ne l’entend pas de cette oreille. Il espère faire un coup à l’équipe de l’ASSE à Geoffroy-Guichard. « On doit arriver là-bas, libéré, avec une grande motivation, et une grosse volonté de leur faire mal », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

« On sait que ça va être compliqué, mais on sait aussi que Saint-Étienne a des failles à certains endroits […]. Ça va être à nous de faire mal à et je pense qu’on a la capacité de le faire », a insisté le coach de l’équipe clermontoise.

Parlant de failles, l’équipe d’Eirik Horneland en a en défense. Elle a concédé 25 buts en 17 matchs, soit 1,4 but encaissé en moyenne par match, à l’issue de la phase aller du championnat.

