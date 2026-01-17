ASSE : Saint-Etienne reçoit un coup de massue avant Clermont

L’ASSE a été éjectée du top 5 de la Ligue 2, avant d’affronter Clermont Foot, ce samedi. Une pression supplémentaire sur l’équipe d’Eirik Horneland !

Ligue 2 : Dunkerque et le Mans passent devant l’ASSE

L’ASSE affronte Clermont Foot, ce samedi soir (20h55) au stade Geoffroy-Guichard. Avant cette confrontation, les Verts sont dans une spirale négative. Ils ont concédé une défaite à Dunkerque et deux nuls consécutifs lors des trois derniers matchs de Ligue 2. Les Stéphanois avaient ainsi chuté de la 2e à la 4e place au classement entre la 15e et la 18e journée.

Initialement sous la menace directe du Mans FC et de l’USL Dunkerque, l’AS Saint-Etienne (31 points) vient d’être devancée par ces deux concurrents, dans la course pour la montée en Ligue 1. Les Manceaux ont glané un précieux point à Rodez (1-1), tandis que les Dunkerquois ont pris trois points, grâce à leur victoire face à Pau FC (3-1), en ouverture de la 19e journée de Ligue 2.

L’AS Saint-Etienne chute de la 4e à la 6e place !

L’équipe d’Eirik Horneland est désormais 6e au classement, mais provisoirement. Elle a un point de moins que le Stade de Reims (3e), le Red Star (4e) et le Mans FC (5e). Quant à l’USL Dunkerque, il est le nouveau dauphin de l’intouchable leader, l’ES Troyes, avec 33 points.

La pression s’est évidemment accentuée sur l’ASSE avant Clermont Foot ! Elle doit absolument renouer avec la victoire, pour remonter au classement et ainsi rester dans la couse vers la Ligue 1. Déjà dans une mauvaise posture, l’équipe stéphanoise se plongerait dans une crise en cas de défaite à domicile, ce soir !

