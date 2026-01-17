ASSE Mercato : Moueffek évoque les arrivées et les départs

Interrogé sur le mercato hivernal de l’ASSE, avant le match contre Clermont Foot, Aïmen Moueffek a répondu sans détour.

ASSE : Aïmen Moueffek ne se préoccupe pas du mercato

Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ASSE, a accompagné Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match, relativement à la venue de Clermont Foot à Geoffroy Guichard, ce samedi (20h55). En marge du match de la 19e journée de Ligue 2, il a été interrogé sur le mercato.

Il avoue qu’il n’y pense pas du tout. Le milieu de terrain indique qu’il est concentré sur les matchs et le championnat plutôt que de chercher à savoir qui seront les nouveaux joueurs ou les partants de l’AS Saint-Etienne.

“Le mercato ? Je ne vais pas parler au nom de l’équipe. Désolé du terme, mais je m’en fous un peu », a-t-il répondu d’emblée, avant de poursuivre : « Notre rôle, ce n’est pas de regarder les transferts ou de faire signer des joueurs, mais de travailler et de gagner les matchs ».

Moueffek : « On sera ravi d’accueillir les renforts »

À deux semaines de la fermeture du marché des transferts de janvier, l’ASSE n’a encore enregistré aucun renfort. Plusieurs cibles, dont Enzo Bardeli, sont pourtant sur les tablettes des responsables de Kilmer Sports Ventures.

Cependant, Aïmen Moueffek n’est pas fermé à l’arrivée de recrue dans l’équipe stéphanoise. Bien au contraire, les renforts sont les bienvenus selon lui. « S’il y a des joueurs qui doivent nous rejoindre, on sera ravi de les accueillir dans notre équipe. S’il y a des joueurs qui doivent partir, on leur souhaite bonne chance et bon courage », a-t-il déclaré.

