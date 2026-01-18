Mercato PSG : L’Atlético veut frapper un gros coup au Paris SG

Le PSG pourrait vivre un mercato d’hiver plus agité que prévu. Dans l’ombre, l’Atlético Madrid avance ses pions pour tenter un coup d’éclat à Paris.

Mercato PSG : Diego Simeone rêve d’un cadre du Paris SG

Jamais rassasié de talents, l’Atletico de Madrid compte bien s’offrir encore des renforts cet hiver. « Mieux vaut la qualité que la quantité », a déclaré Diego Simeone en conférence de presse. Une phrase lâchée avec ce demi-sourire qu’on lui connaît et qui a résonné comme un signal. À Madrid, l’Atlético prépare un hiver ambitieux et ciblé.

Selon Marca, deux profils sont clairement identifiés : un milieu défensif et un joueur de couloir capable de casser les lignes. Si Joao Gomes coche la première case, c’est le second dossier qui fait frémir les coulisses européennes. Les Colchoneros veulent du talent, de l’impact… et de la créativité. Et ils savent où la trouver.

Kang-in Lee, le protégé de Luis Enrique dont rêvent les Colchoneros

Le nom de Kang-in Lee circule avec insistance. Mateu Alemany, ancien mentor du Sud-Coréen à Valence, aurait été aperçu à Paris pour poser les bases d’un transfert autrefois inimaginable. À 17 ans, Lee était déjà verrouillé par une clause à 80 millions d’euros. Aujourd’hui, la situation a changé. Malgré 21 apparitions cette saison, le milieu offensif vit dans l’ombre.

867 minutes en Ligue 1, 171 en Ligue des champions : trop peu pour un joueur de ce calibre. Utilisé en “super-sub” par Luis Enrique, Lee aspire à plus de continuité, plus de responsabilités. Longtemps inflexible, le PSG semble désormais à l’écoute. Sous contrat jusqu’en 2028, Kang-in Lee n’est plus totalement intransférable. La volonté du joueur de retrouver un rôle majeur a fait évoluer la position parisienne.

L’Atlético, en quête d’un successeur à Giacomo Raspadori, est passé à l’action. Prêt avec option d’achat ou transfert sec : les Madrilènes veulent frapper fort. Et rappeler à l’Europe que, même en silence, le Cholo sait encore surprendre.

