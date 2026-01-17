FLASH INFO : Le PSG annonce une opération exceptionnelle !

Ces dernières années, le PSG multiplie les collaborations. Ce vendredi, avant la victoire des hommes de Luis Enrique face au LOSC (3-0) en Ligue 1, le club de la capitale a annoncé un nouveau partenariat pour une opération exceptionnelle.

Le PSG s’est associé à la WWE à Londres

Nasser Al-Khelaïfi poursuit le développement de la marque PSG à travers le monde. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain attise les convoitises des grandes marques de la planète. Ce vendredi, le PSG a ainsi officialisé une collaboration exceptionnelle avec la WWE à l’occasion du WWE SmackDown, qui se tiendra ce vendredi à l’OVO Wembley Arena de Londres.

Lisez aussi : Mercato PSG : l’Atlético Madrid provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi

À voir

Transfert-choc : Accord entre le PSG et Dro Fernandez !

Dans son communiqué, le club de la capitale explique notamment que : « depuis le 12 janvier, la WWE a officiellement pris le contrôle de la boutique officielle du Paris Saint-Germain à Londres. Jusqu’au 18 janvier, les fans vivent une immersion totale dans l’univers WWE à travers une série d’activations exclusives, transformant la boutique en véritable terrain de jeu entre sport et entertainment. »

Point d’orgue de cette semaine exceptionnelle dans la boutique d’Oxford Street, 10 membres MyParis ayant effectué un achat en magasin ont été tirés au sort pour gagner un ticket d’or permettant de participer à une rencontre inédite ce vendredi 16 janvier avec Carmelo Hayes, actuel champion des États-Unis et star mondialement connue de l’univers du catch, invité par la WWE.

Cette prise de contrôle inédite marque un temps fort de la semaine précédant le WWE SmackDown, l’un des événements majeurs du calendrier WWE, organisé cette année à Wembley. Tout au long de la semaine, les supporters du Paris Saint-Germain et les fans de la WWE ont pu vivre une série d’activations exclusives autour de cette collaboration événement.

À voir

Mercato OM : Deux gros départs programmés à Marseille !

Cette collaboration illustre l’ambition du PSG de s’associer aux plus grandes marques du divertissement mondial et de proposer des expériences toujours plus innovantes à ses fans, au-delà du football.

Lisez aussi : PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce du lourd pour l’année 2026

En réunissant l’univers spectaculaire de la WWE à l’occasion du SmackDown à l’OVO Wembley Arena et une activation exclusive à la boutique Paris Saint-Germain de Londres autour de la collection « Paris brings the SmackDown », le club affirme sa capacité à créer des passerelles fortes entre sport et entertainment, au cœur des grandes capitales internationales.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Chelsea provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi !

À voir

ASSE : Saint-Etienne reçoit un coup de massue avant Clermont

Mercato PSG : Naples provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi

Mercato PSG : Une offre de 180 M€ sur la table de Nasser al-Khelaïfi