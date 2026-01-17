Après Dro Fernandez, une étoile de Ligue 1 proche du PSG ?

Sur le point de finaliser le transfert de Dro Fernandez, milieu offensif du FC Barcelone, le PSG pourrait également conclure la signature d’un talent défensif en Ligue 1 avant la fin du mercato hivernal. Explications.

Annoncé calme, le mercato d’hiver devrait finalement être animé au PSG durant les deux prochaines semaines. Après Dro Fernandez, milieu offensif espagnol de 20 ans, sur le point de signer un contrat jusqu’en juin 2030, les dirigeants parisiens avancent désormais sur la piste menant à un crack de Ligue 1. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Tylel Tati.

Révélation de la saison en Ligue 1, le défenseur central du FC Nantes attise la convoitise de plusieurs grands clubs, notamment le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, l’AC Milan, la Juventus Turin et le FC Barcelone. Conscient de tenir un futur crack à son poste, Waldemar Kita, le président des Canaris, se frotte déjà les mains et vise une grosse vente avec l’enfant de Champigny-sur-Marne.

En effet, selon des sources proches du FCN, le club attendrait entre 40 et 50 millions d’euros pour laisser partir Tylel Tati. Un montant conséquent, mais qui ne ferait pas peur au PSG, qui souhaite recruter un joueur d’avenir à ce poste, alors que le capitaine Marquinhos pourrait tirer sa révérence l’été prochain.

Aux dernières nouvelles, Luis Campos aurait déjà contacté le FC Nantes et les choses pourraient s’accélérer dans ce dossier dans les jours. Pour faire craquer les Nantais, le PSG pourrait boucler le transfert cet hiver et laisser Tati terminer la saison à la Beaujoire avant de rejoindre le groupe de Luis Enrique l’été prochain.

D’après les informations relayées par Transferfeed, la Juve et l’AC Milan auraient récemment été informés que le protégé d’Ahmed Kantari n’est pas à vendre cet hiver. Par contre, la donne pourrait être différente l’été prochain. Reste à voir si le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi parviendra à faire craquer le FC Nantes dans cette affaire avant la fermeture du marché de janvier.

