Mercato OM : Après Vaz, deux joueurs prêts à claquer la porte cet hiver

À l’OM, le mercato d’hiver devait apporter du sang neuf. Pour l’instant, il souffle surtout un vent de départ sur la Commanderie, laissant les supporters entre impatience et inquiétude.

Mercato OM : Un hiver à contre-courant des attentes à Marseille

L’Olympique de Marseille abordait ce mercato hivernal avec l’espoir de se renforcer après une première moitié de saison heurtée. Roberto De Zerbi attendait des solutions, des visages capables de redonner de l’élan à un collectif parfois en panne d’inspiration. Mais le scénario a pris une autre tournure.

Car au lieu d’arrivées tonitruantes, ce sont les valises qui s’entassent. Le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma, pour un montant estimé à 25 millions d’euros bonus compris, a marqué les esprits. Une opération financière solide, certes, mais sportivement frustrante pour un Olympique de Marseille déjà en quête de repères.

Deux départs imminents cet hiver

A la suite du départ de Vaz, des départs pourraient encore avoir lieu cet hiver. Selon la presse italienne, Pol Lirola serait tout proche de quitter la Canebière pour rejoindre l’Hellas Vérone. Un éventuel départ qui ne surprend qu’à moitié, tant le latéral espagnol peine à s’imposer durablement depuis son retour à Marseille.

Cette possible sortie illustre un malaise plus profond : celui d’un effectif en mutation, où certains joueurs semblent avoir perdu leur place… et peut-être leur patience. À défaut de recrues, l’Olympique de Marseille se déleste, au risque de fragiliser ses équilibres. Et la liste pourrait encore s’allonger. Ulisses Garcia, en manque de temps de jeu depuis l’arrivée d’Emerson Palmieri, envisagerait sérieusement un départ. La Gazzetta dello Sport évoque un intérêt concret de Vérone et de Sassuolo.

Un dénouement rapide est attendu, possiblement dès le début de semaine. Pendant ce temps, à Marseille, une question brûle toutes les lèvres : qui viendra pour combler ces absences ? Le mercato est encore ouvert, mais le club phocéen joue avec le temps… et possiblement les nerfs de ses supporters.

