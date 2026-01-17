Ligue 1 : Avant Liverpool, l’OM frappe fort et humilie Angers

L’OM a offert un récital offensif à Angers (5-2) samedi soir lors de la 18e journée de Ligue 1, pour reléguer les Scoïstes au rang de spectateurs. Avant de défier Liverpool en Ligue des Champions, les Phocéens envoient un signal fort et prennent une bouffée de confiance.

Angers SCO – OM : Une attaque marseillaise qui fait des étincelles

Dès le coup d’envoi, l’OM a montré ses ambitions. Avec Amine Gouiri, Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré aux avant-postes, les visiteurs ont mis la pression sur Angers, en multipliant les offensives dès les premières minutes. Weah et Gouiri se sont heurtés au gardien Hervé Koffi (4e), mais le suspense n’a pas duré : Amine Gouiri a ouvert le score sur un centre venu de la droite (18e).

La machine olympienne ne s’est pas arrêtée là. Mason Greenwood a inscrit un deuxième but spectaculaire après un une-deux avec Emerson (24e), tandis que Traoré, tout en finesse, a crucifié à son tour Koffi (34e). Avant la pause, Timothy Weah a complété la démonstration avec une tête parfaite (40e). Même le but angevin de Sbaï (45+2e) n’a fait que ralentir un instant la cadence marseillaise.

Angers submergé, Marseille en plein contrôle

Au retour des vestiaires, la domination de l’OM est restée totale. Les Phocéens ont continué à faire circuler le ballon, multipliant les passes et les combinaisons pour épuiser la défense adverse. Gouiri a failli alourdir la marque (53e), mais le rythme est retombé, laissant apparaître une maîtrise tranquille de la rencontre.

La fin de match a offert un dernier éclat. Après un but refusé à Aubameyang (85e), Igor Paixao, entré en jeu, a inscrit le cinquième but marseillais (88e). Jim Allevinah a réduit l’écart pour le SCO dans le temps additionnel (2-5, 90+2e), mais l’ampleur de la victoire reste incontestable. Marseille signe ainsi son premier succès en Ligue 1 cette année et s’offre une avance de trois points sur Lille au classement.

Confiance et messages avant Liverpool

Cette victoire n’est pas qu’un simple succès : elle est une déclaration avant le choc européen contre Liverpool. L’attaque marseillaise a brillé de tous ses feux, et la maîtrise collective laisse entrevoir un potentiel redoutable. Pour Angers, c’est une soirée à oublier, qui met en lumière les limites actuelles de l’équipe face aux grands gabarits de la Ligue 1.

Roberto De Zerbi pourra aborder la Ligue des Champions avec un moral gonflé à bloc. Entre efficacité offensive et fluidité collective, l’OM semble prêt à confirmer qu’il ne se contente pas de suivre les cadors : il veut les défier. Les supporters marseillais peuvent déjà rêver d’un duel européen électrique, en espérant que la magie d’Angers ne soit qu’un avant-goût.

