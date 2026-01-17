Le geste fort de l’OM pour sauver le match contre Angers !

Alors que le match de la 18e journée de Ligue 1 contre le SCO d’Angers, programmé pour ce samedi à 21 heures, était sous la menace d’un report, l’OM et ses dirigeants ont pris une décision forte pour faire appliquer le calendrier.

Le sacrifice de l’OM pour éviter le report à Angers

Prévu ce samedi à 21h05, le choc de Ligue 1 entre le SCO d’Angers et l’Olympique de Marseille était menacé de report. Initialement prévu à 10h45 depuis l’aéroport de Marseille-Marignane, le décollage de l’avion transportant la délégation olympienne n’a pas pu avoir lieu comme prévu.

En cause : des conditions météorologiques défavorables à Angers, rendant l’atterrissage incertain et contraignant les autorités aériennes à bloquer temporairement le vol selon RMC Sport. Face à cette situation, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a donc proposé à l’OM d’atterrir à Rennes et de rejoindre le Stade Raymond Kopa en bus, une solution d’abord écartée par le club olympien.

D’après RMC, Pablo Longoria et Medhi Benatia estimaient que la décision la plus logique était de reporter le match. Le long déplacement routier (1h30), la fatigue supplémentaire engendrée et l’impact potentiel sur la récupération des joueurs suscitent de vives réserves, d’autant plus que l’OM aborde une période charnière de sa saison.

Mais finalement, les dirigeants marseillais après concertation avec Roberto De Zerbi et son staff ont accepté l’alternative proposée par la LFP et ont bien décollé en direction de Rennes. Troisième de Ligue 1, l’OM reste sur une défaite à domicile contre le FC Nantes (0-2) lors de la présente journée.

Depuis les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face au Paris SG lors du Trophée des Champions (2-2, 4 tab à 2) et ont marché sur les amateurs de Bayeux en 16e de finale de la Coupe de France (9-0), mardi soir. La rencontre contre Angers va permettre aux Phocéens de disposer de quatre jours de repos avant le rendez-vous de Ligue des Champions contre Liverpool ce mercredi (21h), à l’Orange Vélodrome.

