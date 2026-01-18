Larsonneur héroïque face à Clermont : l’ASSE reprend goût au succès

Après 4 matches sans victoire, l’ASSE retrouve enfin le chemin du succès en battant Clermont (1-0) à Geoffroy-Guichard. Gautier Larsonneur, décisif dans les cages, a tenu le rôle de sauveur face aux assauts auvergnats.

ASSE – Clermont : Une première mi-temps timide mais prometteuse

L’ASSE a peiné à entrer dans son match face à Clermont. Durant le premier quart d’heure, les Stéphanois peinent à imposer leur rythme et laissent l’initiative à une équipe clermontoise volontaire et rapide en transition. Une première alerte survient à la 30e minute : Axel Camblan déborde côté droit et centre pour Ilhan Fakili dont la volée s’envole au-dessus des cages, une occasion manquée qui aurait pu changer la physionomie du match.

Malgré ce temps faible, Saint-Étienne frôle le hold-up avant la pause. Lucas Stassin, à bout portant, voit sa reprise détournée par Théo Guivarch, une parade qui fait grogner le public de Geoffroy-Guichard. Les Verts rentrent aux vestiaires sur un score vierge, conscients qu’ils devront hausser leur niveau pour espérer la victoire.

Boakye illumine le jeu stéphanois

Au retour des vestiaires, les hommes d’Eirik Horneland changent de visage. À la 55e minute, Lucas Stassin sert Augustine Boakye d’une talonnade intelligente dans la surface. Le milieu stéphanois ajuste une frappe rasante du pied gauche et offre l’ouverture du score à l’AS Saint-Etienne, libérant un Geoffroy-Guichard enfin en ébullition.

Clermont ne baisse pas les bras et multiplie les offensives. Mais Gautier Larsonneur, impérial dans ses cages, repousse les tentatives de Yuliwes Bellache et d’Allan Ackra, devenant l’homme du match et garant de la victoire stéphanoise. Même les protestations au sujet d’un bras litigieux de Max Caufriez restent sans effet : l’arbitre maintient sa décision, et l’ASSE conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Larsonneur, le héros de Geoffroy-Guichard

La victoire contre Clermont marque une bouffée d’air pour Saint-Étienne, qui retrouve confiance après une série de résultats décevants. Si Boakye a ouvert le score, c’est bien Larsonneur qui a sauvé les siens à plusieurs reprises, rappelant à tous l’importance d’un gardien décisif dans les moments clés.

Avec ce succès, l’ASSE remonte au classement et retrouve le sourire avant d’aborder les prochaines échéances. Geoffroy-Guichard peut espérer voir son équipe continuer sur cette lancée, portée par un gardien en état de grâce et des joueurs déterminés à effacer les doutes accumulés depuis novembre.

