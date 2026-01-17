Mercato ASSE : Départ de Stassin ? la réponse de son père

Alors qu’il souhaitait le départ de Lucas Stassin de l’ASSE, le père de l’attaquant des Verts temporise désormais. Il n’est plus enclin au départ et annonce l’attaquant en mode relance.

Mercato : Stassin bloqué à l’ASSE, son clan en colère !

Lucas Stassin a vécu un mercato estival très animé à l’ASSE. Il était sollicité par plusieurs clubs, en Ligue 1 (Paris FC, Strasbourg, LOSC) et à l’étranger (Sunderland, Lazio, Stuttgart). Une offre du CSKA Moscou, estimée à 37 M€ bonus inclus, avait été transmise pour le recruter l’été dernier. Mais elle a été repoussée par la direction stéphanoise, comme d’ailleurs toutes les autres propositions.

Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne avaient décidé de ne pas transférer l’avant-centre belge. Ce dernier était pourtant enclin au départ, parce ne voulant pas jouer en Ligue 2. Il souhaitait rejoindre un club évoluant dans l’élite, afin de se donner les moyens d’être sélectionné avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026.

À voir

Mercato PSG : C’est fait, Dro Fernandez arrive au Paris SG !

Le clan Lucas Stassin, notamment son père, s’était plaint de la décision de Kilmer Sports Ventures, celle d’avoir empêché le départ de son protégé. Dans un entretien avec le journaliste belge Sacha Tavolieri, Stéphane Stassin était très remonté contre les responsables de l’ASSE, pour avoir bloqué le joueur de 21 ans en deuxième division, contre son gré.

L’attaquant belge touché mentalement et physiquement

Près de cinq mois après le mercato estival, Stéphane Stassin calme le jeu. Il avoue que Lucas a été perturbé par une période très agitée concernant son avenir. Et cela a influencé négativement ses prestations. Il a marqué seulement 4 buts en 16 matchs disputés cette saison.

« Il n’était pas bien dans sa tête, pas bien physiquement non plus. Il ne s’entraînait pas bien. […]. Après tout ce qu’il a vécu cet été, c’est normal », a-t-il justifié, dans une interview au journal Le Progrès.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Moueffek évoque les arrivées et les départs

À voir

ASSE : Clermont veut faire mal aux Verts à Saint-Etienne

Évidemment, l’idée d’un départ du numéro 9 de l’AS Saint-Etienne a été abndonnée. L’ancien footballeur international belge a déclaré que ce dernier s’est remis la tête à l’endroit et est désormais concentré sur la deuxième partie de la saison. « Lucas Stassin a vu pour la première fois les dessous noirs du football. Il a eu un vrai creux mental », regrette-t-il.

Un nouveau Lucas Stassin annoncé à Saint-Etienne

Résolu à se relancer sous le maillot des Verts, il « s’est remis en mode machine » selon son paternel. « Depuis un mois, il s’est totalement repris en main. Il est serein. Il bosse beaucoup. Deux séances par jour, terrain et salle. Il a repris un préparateur physique. Je le vois, il est de nouveau affûté. Il s’est mis en tête de reperformer et de faire monter Saint-Étienne en Ligue 1 », a assuré Stéphane Stassin.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Dunkerque exige une fortune pour Bardeli !

ASSE : Gros recadrage en interne avant Clermont

ASSE : Deux renforts en défense contre Clermont, la compo

À voir

Mercato OL : Noah Nartey proche de signer !