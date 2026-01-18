ASSE-Clermont : Les doutes de Horneland malgré la victoire

Eirik Horneland a vu l’ASSE enfin renouer avec le succès en Ligue 2 en battant Clermont 1-0 samedi soir. Si le résultat soulage, la performance des Verts laisse encore tout de même le Norvégien sur sa faim.

ASSE-Clermont : Une victoire salvatrice mais laborieuse de Saint-Etienne

L’ASSE a mis fin à une série de matchs sans succès en s’imposant face à Clermont, grâce à un but de Augustine Boakye, superbement servi par Lucas Stassin. Pourtant, le coach Eirik Horneland ne cache pas ses réserves. « Je suis plus satisfait du résultat que de la performance », confie-t-il en conférence de presse, soulignant que l’équipe a eu du mal à trouver son rythme, notamment en défense.

Le début de rencontre a été particulièrement compliqué pour les Stéphanois, surpris par l’intensité et la solidité des Auvergnats. Horneland explique : « Clermont nous a donné du fil à retordre, surtout au début de la rencontre. Ça nous a fait perdre un peu notre confiance. On n’a pas réussi à trouver le bon rythme, notamment en défense. » Un constat lucide, mais aussi une mise en garde pour la suite du championnat.

Des ajustements qui font la différence

La seconde période a vu l’ASSE mieux organisée et plus compacte. Les changements opérés par Horneland ont permis de reprendre l’initiative et de créer l’ouverture décisive. « Pour la seconde mi-temps, on avait besoin de faire des ajustements dans notre organisation… Les changements nous ont aidés à faire une meilleure deuxième période. On a réussi à être un peu plus rapproché les uns des autres et on réussi à marquer ce beau but », explique l’entraîneur norvégien.

Le but de Boakye, véritable bijou d’intelligence de jeu, a été le couronnement d’une performance qui reste perfectible. Horneland conclut avec un mélange de satisfaction et d’exigence : « On avait absolument besoin de cette victoire qui nous échappait depuis trop longtemps. C’est une bonne chose de renouer avec le succès. J’espère qu’on va réussir à construire sur cette victoire, on a besoin de reprendre une série victorieuse. »

