Mercato PSG : Ousmane Dembélé, son départ annoncé en direct !

Le PSG avance sur un fil avec Ousmane Dembélé. Entre reconnaissance sportive et rigueur économique, le dossier du Français s’annonce brûlant et pourrait bien déboucher sur une séparation inattendue. Ballon d’Or à 28 ans, numéro 10 du Paris SG, Dembélé incarne autant l’ambition parisienne que ses dilemmes structurels.

Mercato PSG : Des négociations au point mort entre Dembélé et le Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé a ouvert les discussions avec le PSG pour une prolongation qui s’annonce tout sauf évidente. Les premières offres parisiennes sont jugées insuffisantes par le clan du joueur, désireux d’un salaire à la hauteur de son nouveau statut.

Sur la chaîne L’Équipe, Loïc Tanzi a jeté un froid : « Ils sont très loin d’un accord. Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé (…) Si ça va finir par se régler ? Pas sûr, je n’en suis pas sûr non », a-t-il lancé. Une déclaration lourde de sens, tant Paris avance prudemment là où Dembélé réclame une reconnaissance immédiate.

Schneider tranche : Paris doit tourner la page Ousmane Dembélé

Le débat dépasse désormais le cadre contractuel. Pour Grégory Schneider, la logique sportive impose un choix clair, presque radical. Le PSG doit penser à demain, quitte à sacrifier une star aujourd’hui. « Si on se pose et qu’on garde la tête froide, le PSG doit laisser filer Dembélé et prolonger Barcola », estime le journaliste de Libération sur X. Une sortie sans détour, tempérée toutefois par une nuance essentielle : « Sans rien enlever au talent de Dembélé, ça va sans dire. » À Paris, le cœur dit oui, la raison hésite.

En coulisses, le message est clair. Paris veut prolonger, mais sans rompre l’équilibre salarial bâti ces derniers mois. Le Ballon d’Or n’aura pas de chèque en blanc. Sur RMC, Fabrice Hawkins confirme cette fermeté : « Il y a une volonté de ne pas bousculer l’équilibre au sein du groupe. Paris ne fera pas de folie (…) et pas seulement concernant Dembélé. » À défaut d’accord, le départ du numéro 10 ne serait plus un tabou, mais une décision assumée.

