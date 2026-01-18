Mercato Stade Rennais : Beye prévient sa direction pour Jérémy Jacquet

Au Stade Rennais, l’hiver s’annonce brûlant et le mercato déjà inflammable. Face aux sirènes anglaises, Habib Beye a choisi de hausser le ton pour protéger l’un des piliers de son projet : Jérémy Jacquet.

Mercato Stade Rennais : Un avertissement clair lancé par Beye après Le Havre

Le Stade Rennais n’a pris qu’un point face au Havre (1-1), dimanche, mais Habib Beye a surtout marqué les esprits par ses mots. Interrogé sur l’avenir de Jérémy Jacquet, très courtisé par Chelsea, l’entraîneur rennais n’a pas esquivé. Mieux : il a frappé fort, comme pour rappeler à sa direction l’équilibre fragile de son édifice sportif. « J’estime qu’aujourd’hui (…) il est un joueur très important pour nos objectifs et si demain, on venait à le laisser partir, il faudrait revoir (nos) objectifs à la baisse », a déclaré Beye, sans détour.

Dans une Ligue 1 où chaque détail compte, le message est limpide : vendre Jacquet maintenant serait un choix sportif lourd de conséquences. Cinquième du championnat, privé d’Europe depuis deux saisons, Rennes s’est donné pour mission de retrouver le continent. Et dans ce combat, l’absence, même temporaire, de son jeune défenseur serait un luxe que le club breton ne peut se permettre.

Jacquet, pilier sportif et symbole du projet rennais

Suspendu face au Havre, Jérémy Jacquet n’en reste pas moins omniprésent dans les débats. International Espoirs de 20 ans, formé depuis six ans au club, il incarne à la fois l’avenir et le présent du Stade Rennais. Un profil rare, logiquement convoité par les plus grandes écuries européennes. Chelsea, en difficulté en Premier League (6e), aurait récemment pris des renseignements pour un transfert dès cet hiver.

Rennes, lui, espérerait au moins 60 millions d’euros. « Lorsque vous avez des propositions d’un tel club, ça peut faire vaciller un petit peu partout », a reconnu Beye, avant d’affirmer sa ligne de conduite : « Moi, je suis très stable sur cette situation-là ». Pour le technicien, Jacquet est « un joueur essentiel pour nous, qui est l’un des meilleurs joueurs de notre équipe ».

Un joueur concentré, un avenir à construire

Malgré le tumulte, Beye assure que son joueur garde la tête froide. « Il n’est pas du tout perturbé », affirme-t-il, évoquant un dialogue constant avec son protégé. « Le pouvoir que j’ai vis-à-vis de lui, c’est de lui parler (…) de ce que je pense de son évolution. »

Plus encore, l’entraîneur voit dans une continuité rennaise un bénéfice partagé. « Dans cinq mois, il sera encore plus abouti (…) ça peut être bénéfique pour tout le monde », conclut-il. À Rennes maintenant de choisir : céder à l’or anglais ou préserver ses ambitions sportives.

