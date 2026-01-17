Mercato SRFC : Les Pinault répondent à Chelsea pour Jacquet

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire cet hiver, Chelsea propose 50M€ au SRFC pour recruter Jérémy Jacquet. Mais la famille Pinault, propriétaire du club breton, a des ambitions encore plus grandes.

Mercato SRFC : Accord entre Chelsea et Jacquet

À deux semaines de la fermeture du mercato hivernal, le dossier Jérémy Jacquet s’emballe du côté du Stade Rennais. À en croire les dernières révélations livrées par Foot Mercato et son journaliste Santi Aouna, le défenseur central du SRFC aurait trouvé un accord contractuel avec Chelsea pour un transfert dès cet hiver.

Le club londonien, toujours très actif sur le marché des jeunes talents et poussé par son nouvel entraîneur Liam Rosenior, souhaite boucler rapidement cette affaire pour doubler la concurrence d’autres grands clubs européens, notamment le Paris SG, le Real Madrid et le Bayern Munich. « Chelsea a fait de Jérémy Jacquet sa priorité cet hiver.

Les discussions entre les Blues et le Stade Rennais portent sur la valorisation du défenseur central. Rennes veut exploser les compteurs alors que les dirigeants de Chelsea sont prêts à formuler une première offre officielle autour de 50M€ », rapporte le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport. Pas forcément vendeur, le Stade Rennais FC aurait clairement exprimé ses exigences aux Blues.

Le Stade Rennais exige au moins 70M€ pour Jacquet

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Jérémy Jacquet ne sera pas bradé durant ce mercato d’hiver. En effet, si Chelsea veut recruter le défenseur de 20 ans assez rapidement, les dirigeants rennais espèrent battre leur record de transfert et les 60 millions d’euros de Jérémy Doku, vendu à l’été 2023 à Manchester City.

Ainsi, là où les pensionnaires de Stamford Bridge proposeraient 50 millions d’euros, le Stade Rennais et la famille Pinault ne seraient pas prêts à lâcher Jérémy Jacquet à moins d’une offre comprise entre 70 et 80 millions d’euros, selon le journal L’Équipe, qui ajoute que les Anglais avanceraient tout de même leurs pions sur ce dossier.

