Transfert-choc au SRFC : Accord entre Chelsea et Jacquet !

À l’instar du PSG avec Dro Fernandez du Barça, Chelsea pourrait frapper un gros coup au SRFC durant ce mercato hivernal. Les Blues auraient trouvé un accord avec Jérémy Jacquet, défenseur central du Stade Rennais, pour un transfert.

Mercato SRFC : Jérémy Jacquet dit « oui » à Chelsea

Le dossier Jérémy Jacquet prend une nouvelle tournure. Très courtisé sur le marché, le défenseur central du SRFC toujours autant d’intérêt en Europe, mais les derniers échos l’envoient directement en Premier League. Désireux de renforcer sa charnière sur ce mercato hivernal, Chelsea aurait fait de l’international espoir français sa priorité pour les deux prochaines semaines.

Et selon les informations de Fabrizio Romano, les Blues auraient entamé des pourparlers avec les dirigeants rennais au cours des dernières 24 heures concernant le joueur de 20 ans. De son côté, Foot Mercato assure que Jacquet se dirige bien vers un départ de son club formateur cet hiver.

Santi Aouna explique notamment que le natif de Bondy aurait trouvé un accord contractuel avec le club londonien, qui souhaite disposer d’un défenseur central supplémentaire pour la seconde partie de la saison. Pour convaincre le SRFC de laisser partir le protégé de Habib Beye, Chelsea serait prêt à casser sa tirelire.

Chelsea offre 50M€ pour Jérémy Jacquet

D’après le tabloïd britannique The Telegraph, le board de Chelsea aurait validé la demande de Liam Rosenior : recruter un défenseur tout de suite, sans attendre l’été prochain. Todd Boehly, le président des Blues, serait prêt à sortir le chéquier pour arracher le joyau tricolore au Stade Rennais.

Formé à Rennes, Jacquet possède un profil qui plaît énormément à Stamford Bridge, où le nouveau coach l’a vu de près quand il officiait à Strasbourg. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Jacquet, c’est le profil moderne par excellence : costaud, grosse qualité de relance, et une marge de progression énorme.

Exactement ce qu’il faut pour le jeu de possession que veut mettre en place Rosenior à Londres. Alors que le Stade Rennais FC réclamerait 60 millions d’euros, Chelsea serait disposé à mettre 50 millions d’euros pour Jérémy Jacquet. Affaire à suivre…

