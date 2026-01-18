Mercato PSG : Après Dro Fernandez, le Barça perd un autre crack

À tout juste 18 ans, Pedro dit « Dro » Fernandez devrait être la première recrue de l’hiver du PSG. Formé à la Masia, ce milieu offensif qui a le même agent que Luis Enrique a refusé de prolonger son contrat avec le Barça. Il va payer sa clause libératoire fixée à 6 millions d’euros avant de rejoindre l’effectif parisien dans les jours à venir.

Mercato : Accord total entre Dro Fernandez et le PSG

D’après Fabrice Hawkins de RMC Sport, le Paris SG est en train de régler les derniers détails administratifs pour pouvoir activer la clause de Dro Fernandez. L’international espoir des moins de 20 ans a d’ailleurs déjà annoncé à ses coéquipiers qu’il allait rejoindre Luis Enrique à Paris. Côté Barcelone, la pilule ne passe pas. Hansi Flick et les dirigeants blaugrana sont furieux, notamment contre l’agent du joueur, dans un contexte déjà tendu.

Mais si ce dossier avance aussi vite, ce n’est pas un hasard. En coulisses, l’entraîneur du PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi se sont personnellement impliqués. Spécialiste du marché des transferts, Fabrizio Romano a confirmé le transfert imminent de Dro Fernandez chez les Rouge et Bleu.

Le journaliste italien écrit sur son compte Twitter : « le Paris Saint-Germain a présenté sa proposition de contrat à Dro qui est sur le point de quitter Barcelone. Le PSG fait pression pour signer le milieu de terrain de 18 ans avec des discussions déjà en cours en coulisses pour une clause libératoire de 6M€. » Un énorme coup, à moindre coût, réalisé par le Paris SG, au détriment des Blaugranas qui devraient également perdre un second jeune talent.

Après Dro Fernandez, Mamadou Mbacke quitte le Barça

Après Dro Fernandez, le FC Barcelone perd une seconde pépite. Ce samedi, lors de l’annonce du groupe chez les jeunes, un nom manquait à l’appel, et ce n’était pas pour cause de blessure. En effet, selon les informations relayées par le journal Sport, Mamadou Mbacke s’apprête à son tour à claquer la porte du club catalan.

Le solide défenseur sénégalais, devenu indispensable dans l’axe de la défense cette saison, est sur le point de plier bagage. Alors qu’il retrouvait enfin de la continuité après des pépins physiques, le joueur de 23 ans a décidé de ne pas prolonger l’aventure à la Masia.

Pour éviter de le voir partir gratuitement le 30 juin prochain, Joan Laporta et Deco ont pris la résolution de le vendre dès cet hiver. Annoncé en Italie et en deuxième division espagnole, Mamadou Mbacke a finalement fait le choix de la Major League Soccer, aux États-Unis, lui qui avait déjà évolué Los Angeles FC de 2021 à 2024.

Mercato PSG : C’est fait, Dro Fernandez arrive au Paris SG !