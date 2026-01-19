Mercato ASSE : Un joyau très convoité débarque à Saint-Étienne

L’ASSE n’a pas attendu l’agitation de la fin de mercato d’hiver pour frapper un joli coup sur le marché des jeunes talents. En attirant Nils Rised, milieu offensif prometteur de l’US Torcy, les Verts confirment une stratégie tournée vers l’avenir.

Mercato ASSE : Nils Rised, la pépite qui affole les recruteurs

À seulement 16 ans, Nils Rised s’est déjà bâti une solide réputation dans le championnat U17 National. Neuf buts, sept passes décisives en une demi-saison : le bilan est flatteur, presque insolent, pour un joueur capable d’éclairer le jeu par sa vision autant que par sa percussion. Un profil moderne, créatif, qui fait lever les sourcils des recruteurs… et sourire ceux qui l’ont convaincu.

L’ASSE ne s’y est pas trompée. Aperçu sous le maillot vert lors d’un match amical face à Villefranche, le jeune milieu offensif a officiellement acté son arrivée dans le Forez. Courtisé par plusieurs centres de formation français, Rised a préféré le projet stéphanois selon Peuple-Vert, séduit par un discours clair et une histoire où la jeunesse a souvent écrit les plus belles pages.

Un projet formation fidèle à l’ADN des Verts

À Saint-Étienne, la formation n’est pas un slogan, mais une ligne de conduite. Dans un football soumis à des contraintes économiques fortes, l’ASSE continue de miser sur l’anticipation et le développement interne. Recruter tôt, accompagner mieux, former durablement : la méthode reste inchangée.

Sous la houlette de David Le Moal et Frédéric Dugand, Nils Rised intégrera un cadre structuré, exigeant, mais réputé pour faire éclore les talents. L’objectif est clair : lui permettre de franchir les paliers, sans brûler les étapes, avec en ligne de mire une possible accession au groupe professionnel.

Torcy–ASSE, une filière qui inspire confiance

Ce transfert s’inscrit dans une relation presque naturelle entre l’ASSE et l’US Torcy, vivier reconnu du football français. Le club ligérien y a déjà puisé avec succès, renforçant au fil des années une passerelle devenue stratégique. De Lucas Gourna à Mathis Amougou, en passant par Rayan Aït-Amer ou Fodé Camara, la liste parle d’elle-même. Avec Nils Rised, l’ASSE perpétue une tradition gagnante et nourrit, encore une fois, l’espoir de voir éclore un nouveau joyau à Geoffroy-Guichard.

