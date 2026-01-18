Mercato ASSE : Gazidis envoie du lourd pour virer Stassin !

Devenu persona non grata dans le Forez, Lucas Stassin pourrait quitter les rangs de l’ASSE lors du prochain mercato d’été. Conscients de cette situation, Ivan Gazidis et les décideurs stéphanois s’activent déjà en coulisses pour mettre la main sur un nouveau numéro 9.

Mercato ASSE : le successeur de Stassin déniché en Belgique ?

Désireux de quitter l’ASSE l’été dernier, Lucas Stassin, sifflé par le public de Geoffroy-Guichard à son remplacement contre Clermont (1-0) ce weekend, devrait terminer la saison chez les Verts. Défendu par Eirik Horneland, l’international espoir belge aurait donc toujours la tête à Saint-Étienne. Mais selon Transfert Radar, cela n’empêcherait pas Kilmer Sports et Ivan Gazidis de penser à sa succession.

Recruté pour incarner le renouveau offensif de l’ASSE, Lucas Stassin conserve une belle cote sur le marché européen. Les dirigeants stéphanois seraient prêts à lui accorder un bon de sortie si la montée en Ligue 1 n’est pas obtenue. Une vente qui permettrait de renflouer les caisses, tout en finançant une nouvelle reconstruction sportive. Et dans cette optique, les dirigeants stéphanois viseraient Steve Ngoura.

« Pour l’après-Stassin, et en cas de montée en Ligue 1, Saint Étienne pense à Steve Ngoura, attaquant évoluant au Cercle Bruges. La cellule a déjà observé l’attaquant à plusieurs reprises. Le jeune attaquant français est en pleine évolution », rapporte le média sportif.

L’ASSE aurait supervisé à plusieurs reprises l’ancien attaquant du Havre AC et songerait à lui en cas de montée en Ligue 1, si Lucas Stassin venait à quitter le Forez. Son profil correspond parfaitement aux besoins de l’ASSE : jeune, athlétique, perfectible et financièrement accessible. En cas de vente de Lucas Stassin, Ngoura ferait partie des priorités estivales pour relancer l’attaque des Verts et incarner, à son tour, un nouveau projet sportif ambitieux à Saint-Étienne.

