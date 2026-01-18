Mercato : Après Clermont, l’ASSE annonce une signature en or

Pour l’ASSE, la victoire face à Clermont, samedi soir, était aussi l’occasion de présenter un tout nouveau partenaire. Une excellente nouvelle en plein mercato hivernal. Explications.

Mercato : L’ASSE signe un partenariat de six mois

Au lendemain de sa précieuse victoire contre le Clermont Foot (1-0), à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2, l’ASSE a dévoilé un nouveau partenariat important. Dans un communiqué publié ce dimanche, le club stéphanois annonce l’arrivée de l’entreprise 900.care comme le fournisseur officiel des Verts. Lancée en 2019, elle s’est offert un emplacement maillot sous l’aisselle gauche de la tunique de l’AS Saint-Etienne.

Lisez aussi : ASSE-Clermont : Les vérités de Moueffek après le succès laborieux des Verts

« 900.care devient fournisseur officiel ! La marque aux produits d’hygiène écologiques s’affiche sous la manche gauche du maillot des Verts, emplacement original utilisé pour la toute première fois dans le championnat français », écrit le club ligérien. Jeune fabricant de produits d’hygiène-beauté, notamment de déodorants, basé dans la Loire, 900.care a signé un partenariat de six mois avec l’AS Saint-Étienne.

🆕 https://t.co/gxqWzDRikB devient fournisseur officiel !



La marque aux produits d’hygiène écologiques s'affiche sous la manche gauche du maillot des Verts, emplacement original utilisé pour la toute première fois dans le championnat français ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 18, 2026

Fixé jusqu’en juin 2026, le partenariat devra faire l’objet d’une renégociation en fin de saison, en fonction des résultats des hommes d’Eirik Horneland en Ligue 2. « Si le club monte en Ligue 1, cela coûtera forcément plus cher et il faudra arriver à suivre. La boîte doit grandir pour avoir la surface financière permettant de suivre ce type de partenariat », rappelle Thomas Arnaudo, cofondateur de 900.care avec Aymeric Grange.

À voir

Mercato PSG : Enrique répond à l’Atlético pour Kang-In Lee !

Pour séduire un club historique du football français et une locomotive de la deuxième division, la société française a fait valoir la dimension écologique de ses produits permettant de réduire la consommation d’eau et d’emballage plastique, mais aussi son ancrage industriel local.

Lisez aussi : ASSE-Clermont : Les doutes de Horneland malgré la victoire

Son usine est située à Andrézieux-Bouthéon (Loire), à une quinzaine de kilomètres du stade Geoffroy-Guichard. Commercialisés en ligne depuis cinq ans, les produits de l’entreprise sont aujourd’hui distribués dans 2 300 points de vente physiques.

Lire la suite sur l’ASSE

Larsonneur héroïque face à Clermont : l’ASSE reprend goût au succès

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Roberto De Zerbi vire Aubameyang !

Mercato ASSE : Départ de Stassin ? la réponse de son père

ASSE : Clermont veut faire mal aux Verts à Saint-Etienne