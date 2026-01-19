PSG : Luis Enrique lâche une annonce forte sur son avenir

Après une 100ᵉ victoire historique sur le banc du PSG, Luis Enrique clarifie son avenir et affiche une ambition sans limite pour le club parisien. Le coach espagnol fixe également ses priorités pour conquérir les grands trophées.

PSG : Luis Enrique envoie un message clair à ses dirigeants

Si des doutes planaient sur son avenir, Luis Enrique a balayé toute incertitude après la large victoire contre Lille (3-0) lors de la 18ᵉ journée de Ligue 1. « Ma 100ᵉ victoire sur le banc ? C’est pas mal, il faut continuer. J’en voudrais mille, il reste un très long chemin », a-t-il déclaré à PSG TV. Une déclaration claire qui confirme son engagement total pour le club et son envie de bâtir un projet sur le long terme.

L’Espagnol, souvent discret sur ses ambitions, a montré qu’il était prêt à relever les défis parisiens avec détermination. Cette victoire historique n’est donc pas qu’un chiffre : c’est un signal fort à la direction et aux supporters, montrant que Luis Enrique veut écrire une page majeure de l’histoire du PSG.

Le chantier prioritaire : renforcer la défense

Malgré ce succès, Luis Enrique reste lucide sur les axes de progression. Pour lui, l’aspect défensif doit être optimisé pour remporter les grands trophées : « Pour gagner des trophées importants, il faut améliorer notre niveau défensif. C’est ce que nous devons changer. » Le coach a détaillé les ajustements tactiques réalisés à la mi-temps face à Lille, visant à presser plus haut et réduire le temps laissé à l’adversaire : « Il faut être à 100 % dès la première minute. Si on ne presse pas dans de bonnes conditions, on a des problèmes. »

En parallèle, l’entraîneur a salué la performance individuelle d’Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé splendide : « J’espère plus d’Ousmane, mais on aime surtout sa capacité à libérer l’aspect défensif pour l’équipe. » Un rappel que, chez Luis Enrique, le collectif prime toujours sur le talent individuel, même lorsqu’il brille.

